Congo-Kinshasa: L'Onu se dit préoccupée par de nouvelles violences à Kananga

Dans un communiqué publié, samedi 18 mars 2017, la Monusco exprime ses vives préoccupations sur les allégations faisant état de nouvelles violences à Kananga (Kasaï central) entre le 14 et le 17 mars 2017.

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) affirme avoir reçu des informations « crédibles » selon lesquelles, un nombre important de personnes auraient été tuées au cours d'affrontements entre des miliciens de Kamwina Nsapu et des membres des forces de sécurité congolaises.

La Monusco se dit profondément « préoccupée », non seulement, par les attaques des miliciens de Kamwina Nsapu contre les institutions et symboles étatiques ; mais également, par « l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de défense et de sécurité, notamment en ciblant des civils, dont des femmes et des enfants », se désole l'Onu. Avant de relever que, dans la nuit du 14 au 15 mars 2017, les opérations des forces de sécurité à Kananga ont conduit à un grand nombre de victimes.

La MONUSCO exprime également ses fortes préoccupations face aux restrictions imposées par les forces de sécurité à sa liberté de circulation à Kananga ces derniers jours, ce qui limite la capacité de la Mission à mettre en œuvre son mandat.

« Je demande la cessation immédiate des violences à Kananga et dans la région du Kasaï, et déplore l'usage disproportionné de la force », a déclaré Maman Sambo Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC. "Je demande également l'arrêt immédiat de toute restriction à la liberté de circulation de la MONUSCO, qui limite sa capacité à accomplir pleinement son mandat en RDC. Je demande aussi l'ouverture d'enquêtes par les autorités compétentes sur les événements de ces derniers jours à Kananga, et que les responsables de toutes les violations des droits de l'homme soient traduits en justice".