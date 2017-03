Congo-Kinshasa: Uvira - La CNR débordée par de nouvelles vagues de demandeurs d'asile burundais

Il se pose également le problème de transport. «Les véhicules du HCR sont vétustes. Le HCR et ses partenaires nous ont réclamé il y a longtemps l'espace. Maintenant, nous avons trouvé l'espace, nous attendons que le HCR mette les moyens et construire le second camp des refugiés pour accueillir les burundais», a poursuivi la même source.

Pour le moment, le camp est saturé à Sange. «On ne sait plus où mettre les gens. On a fait des extensions à Lulinda, à Katungulu 1, Katungule 2, Katungulu 3, mais ce dernier est saturé également. Donc il nous faut nécessairement un 2e camp parce que les demandeurs d'asile continuent à venir», a indiqué Christophe Migale, ajoutant que le camp de Lusenda est aussi saturé.

«Entre la frontière burundo-rwandaise, il y a eu des morts. Tout ça, ça crée des problèmes. Entre le Rwanda et le Burundi il y a un ça ne va pas. Et tout ça, ça pousse les gens à fuir vers le Congo, le pays qui est tout près de Rugombo dans la province de Cibitoke. Ils passent par Luvungi, en traversant la rivière Ruzizi, Luvungi, Katogota, Ndunda, vers Sange, Kiliba ainsi que Kawizi».

