Sénégal: Podor - Des partenaires révolutionnent les pratiques agricoles

Selon lui, le projet que soutient l'ONG "Partenariat" permet de "renforcer les compétences sociales, économiques et écologiques des communautés, en plus de développer des compétences en agroforesterie (... ), transformation des aliments et commerce".

"Nous fabriquons notre engrais avec des feuilles d'arbres, parfois avec du charbon et du miel. Vraiment tout est naturel, et il n'y a aucun impact sanitaire négatif sur les légumes que nous produisons", a-t-elle assuré.

M. Pame intervenait à une conférence de presse sur le thème : "Accroitre la sécurité alimentaire et la génération des revenus à travers le renforcement des capacités, l'agriculture durable et l'agroforesterie".

Dakar — Quelque 3.000 personnes dont 75% de femmes, du département de Podor (nord), ont été formées à l'agroforesterie, à la production d'engrais organiques et à la transformation de produits agricoles, a-t-on appris, samedi, à Dakar, des auteurs de cette initiative saluée de part et d'autre.

