Algérie: Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière durant les vacances scolaires

La DGSN met "l'ensemble de ses moyens humains et logistiques à la disposition des citoyens pour assurer la sécurité des espaces qui connaissent une forte affluence des familles tout au long des vacances de printemps, en renforçant la présence des patrouilles au niveau des stations de bus, de métro, de tramway et des aéroports", ajoute le document.

Ladite campagne est lancée via les différents moyens de communication de la DGSN, à savoir "le site officiel, les réseaux sociaux et l'écran géant installé devant le siège de la DGSN", précise le communiqué.

La campagne de sensibilisation "comprend une série de conseils et d'orientations appelant au respect de la sécurité routière", et vise "à sensibiliser les usagers de la routes aussi bien les conducteurs que les piétons aux dangers du non respect de la sécurité routière souvent à l'origine d'accidents tragiques, notamment lors des occasions qui connaissent un important trafic routier", ajoute le communiqué.

