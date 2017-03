Algérie: Le miel et les produits de la ruche drainent le public au salon national de l'artisanat à Constantine

Constantine — Le miel et les produits de la ruche exposés au salon national de l'artisanat et des travaux manuels ouvert en fin de semaine, au palais de la culture Mohamed-Laid El Khalifa de Constantine drainent un nombre important de visiteurs, a-t-on constaté samedi.

Les effets bénéfiques et les vertus thérapeutiques du produit de l'abeille sont inlassablement expliqués par les apiculteurs-exposants venus des régions de Tipasa, d'Ain Defla, de Batna ainsi que ceux de Constantine.

Le salon est un espace idéal pour la promotion et la commercialisation des différentes variétés du produit de la ruche, ont souligné à l'APS des apiculteurs issus de diverses wilayas du pays dont les régions de Tipasa, d'Ain Defla, de Constantine et de Batna qui proposent une gamme variée du miel de romarin, de chardon et de montagne.

De Boumerdès, Karim Kader présente plusieurs variétés, du miel d'eucalyptus, cédé à 3.600 DA le kg, alors que celui du jujubier, plus rare est vendu à 5.000 DA le kg. Une différence de prix que ce professionnel attribue aux frais que nécessitent de longs déplacements en zones sahariennes pour obtenir cette seconde variété de miel.

D'autres apiculteurs rencontrés sur place à l'instar de Yacine Selimi de la wilaya de Tipasa ont, pour leur part, indiqué à l'APS que ce salon contribue à "promouvoir et à faire apprécier la qualité des différentes variétés du miel".

La manifestation vise également à motiver les jeunes à investir dans l'apiculture et à les informer sur les techniques qui font tout le savoir-faire en apiculture, a ajouté M. Selimi.

Soixante seize (76) artisans, toutes activités confondues de plusieurs wilayas du pays, exposent au salon national de l'artisanat et des travaux manuels, tenu à l'initiative de l'association locale "El Kalaâ" pour la culture et le tourisme avec la collaboration de la direction de la culture.

Cette rencontre artistique et culturelle qui se poursuivra jusqu'au 20 du mois en cours a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée de la victoire, coïncidant avec le 19 mars de chaque année, a précisé à l'APS le président de cette association, M. Abderrezak Belili.

L'objectif du salon qui propose plusieurs spécialités artisanales à l'image de la poterie, la céramique, la broderie, l'habillement traditionnel, la verrerie, et les bijoux traditionnel est de favoriser les échanges entre professionnels et mettre en valeur les capacités artistiques de l'Algérie, tout en contribuant à dynamiser l'activité culturelle et touristique dans la wilaya de Constantine, a affirmé le même responsable.