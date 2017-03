Sénégal: Rappel à dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy - Macky salue la mémoire d'un «homme d'une grande valeur»

La ville religieuse de Tivaouane a été hier, jeudi 16 mars, le point de convergence d'une forte délégation des membres du gouvernement, avec à sa tête le Chef de l'Etat Macky Sall, et de nombreux fidèles musulmans pour présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu du 5e Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Maktoum». Ce dernier décédé avant-hier, mercredi 15 mars, était d'une «grande dimension humaine qui doit être un exemple pour tous les musulmans», a fait savoir Macky Sall qui a présenté les condoléances de la nation à sa famille.

Suite au rappel à Dieu tard dans la soirée d'avant-hier du Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Maktoum», à l'âge de 92 ans, le président de la République, Macky Sall, accompagné d'une forte délégation s'était rendu hier, jeudi 16 mars à Tivaouane, pour présenter ses condoléances à la famille Sy. En cette circonstance, Macky Sall a d'abord loué les qualités du défunt qui, a-t-il-dit, était «d'une grande dimension humaine».

Et d'ajouter que «c'est un homme d'une grande valeur qui est parti». Le Chef de l'Etat, en rappelant le décès du père du défunt, Serigne Babacar Sy, le 25 mars 1957 et celui de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Maktoum» le 15 mars 2017, dira que le Sénégal n'oubliera jamais le mois de mars pour avoir perdu ces deux «grandes figures» en ce même mois.

Faisant part de sa consternation, le président de la République a fait savoir que ce n'est pas seulement le Sénégal qui a perdu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Maktoum», mais l'Islam et le monde entier aussi. «Sa mort laissera un grand vide que le Sénégal, l'Islam et le monde entier partageront car il était un sage, un savant», a témoigné Macky Sall. Qui plus est, le président de la République a rappelé que «même Serigne Babacar Sy avait reconnu la grandeur de son fils en disant qu'Al Maktoum, c'est mon ami, l'homonyme de mon marabout ».

Dans la foulée, Macky Sall a invité les musulmans à prendre le 5e Khalife général des Tidianes comme exemple avec sa «belle leçon d'humilité». Selon Macky Sall, «Al Maktoum disait qu'à sa mort, il faut l'enterrer d'abord pour ensuite informer les gens. Et c'est ce qui faisait également sa force et sa grandeur héroïque». Chose que le tout nouveau Khalife général des Tidianes, Serigne, Abdou Aziz Sy Al Amine, qui était jusque-là porte-parole de la famille Sy, a faite, a dit Macky Sall. Le défunt Khalife a été inhumé dans la discrétion à Tivaouane juste après sa mort.

MACKY REITERE TOUT SON SOUTIEN ET SA COLLABORATION A AL AMINE

Revenant sur l'actuel Khalife, le Chef de l'Etat a souligné que «Al Amine a longtemps suivi les pas de ses prédécesseurs et donc il est assez formé pour réussir sa mission», même s'il a reconnu la «lourdeur de la tâche». Enfin, Macky Sall a formulé des prières pour que Dieu accorde une longue vie et une bonne santé au nouveau Khalife général des Tidianes pour pouvoir perpétuer le legs des ancêtres, avant de lui réitérer tout son soutien et sa collaboration.

Mouhamadou Makhtar Cissé salue la mémoire d'un grand érudit

«Nous saluons la mémoire de ce grand érudit qui aura consacré toute sa vie au service de la Tarikha Tidiane, de la religion musulmane et de toute la oummah islamique». C'est en ces termes Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur Général de Senelec, ainsi que l'ensemble du personnel de Senelec s'inclinent devant la mémoire du défunt khalife général des Tidianes. Selon un communiqué, ils «ont appris avec une profonde émotion le rappel à Dieu du Khalif général des Tidianes Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum». En cette circonstance, «Senelec adresse ses plus sincères condoléances, à sa famille, à ses proches, à la communauté Tidiane, au peuple sénégalais et à toute la oummah islamique».