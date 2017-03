Sénégal: Rappel à dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy - Des sénégalais abattus

La disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, le mercredi 15 mars, a vivement marqué les Sénégalais. Lors d'un micro trottoir réalisé au lendemain (hier jeudi) de son rappel à Dieu, au quartier Grand-Dakar, ils ont été nombreux a exprimé leur sentiment de tristesse et de désolation.

Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidaine Sy dit «Al makhtoum» est vivement ressenti par les populations sénégalaises. Un micro trottoir réalisé hier après-midi à Grand-Dakar montre toute l'importance du défunt disparu dans la régulation, l'éducateur... de la société. Imam Mbaye Ndiaye de Taïba Grand-Dakar témoigne ceci: «Al makhtoum était un homme multidimensionnel qui avait la connaissance parfaite de ce qu'il disait et a travaillé sans relâche pour la tarikha Tidianya».

Toujours, selon lui, «la dimension spirituelle de Serigne Cheikh faisait de lui un serviteur courtois et inassouvi de qualités reconnues par tout le monde. Voila qu'il a quitté ce bas monde, certainement nous allons le connaitre mieux pour l'aimer d'avantage en écoutant ses enseignements à travers les cassettes. En revisitant son livre d'or (toute sa dimension spirituelle, culturelle et morale) et en le mettant en pratique nous ne serions pas seul sur le pèlerinage terrestre. Car, il a pleinement joué sa mission, qui est celle de conduire le peuple à la source. J'avoue qu'il était aimé et écouté de tous, musulmans comme chrétiens, autorités politiques comme coutumières», a-t-il martelé.

Son pair, Mohamed Ndiaye de la même mosquée El Mansour de Taîba de renchérir: «dans la nuit du mercredi au jeudi, j'ai vu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum en rêve. Dans le rêve il était face à face avec moi, tout habillé en «djellaba» jaune claire avec un bonnet blanc. Au réveil pour la prière de l'aube (fajar à 5 heures du matin), en partance à la mosquée pour la prière, je me rends compte que le temps a changé. Sur ce, j'ai interpelé un des mes camarades qui m'informa qu'Al Makhtoum a rendu l'âme. Je dois dire que nous avons perdu un homme, un homme multidimensionnel», larmoie-t-il. Il ajoute en témoignant ceci: «quand Serigne Cheikh prenait un taxi, il prenait la peine de demander au taximan s'il était propriétaire ou non. Et lorsque celui-ci disait non, il lui remettait un chèque visé pour qu'il s'achète un taxi». Bref, c'est tout le monde qui a perdu. Il savait donner dans la discrétion, notamment aux pauvres.

Omar Sow, taximan en activité, dit être frappé par la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy. «Je suis attristé par le décès de Al Makhtoum. Sans doute, la disparition du marabout a touché bon nombre de citoyens. Parce qu'il était un bon homme, un homme de valeur qui s'avait se recueillir pour puiser la nourriture providentielle et ensuite la redistribuer aux hommes. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'homme dans sa quête spirituelle et qu'importe son appartenance religieuse, ethnique et confrérique», retient le taximan.