Ainsi, après moult correspondances déposées sur la table des autorités et des agences techniques de confection des routes comme Ageroute, ces populations disent n'avoir jamais eu gain de cause. Au moment où dans leur village, les véhicules en partance pour Touba ou le Nord, continuent encore de faucher les populations, surtout les enfants en âge d'aller à l'école qui payent le plus lourd tribut. Le dernier accident en date, remonte à l'édition 2017 du grand Magal de Touba. Un véhicule qui partait à la ville religieuse a aussi percuté dans ce village un jeune garçon qui traversait la chaussée.

Fortement mobilisées et très remontées contre les automobilistes, habitués à traverser leur village à vive allure, les populations de Ngniby ont exprimé hier, jeudi 16 mars, leur indignation suite à un accident, le énième du genre à survenir dans cette commune. Il a coûté la vie au jeune Baba Thiam, parti aider son père, spéculateur de petites denrées, dans le marché du village. Par la voix de leur porte-parole Amy Ndiaye «Ngniby», ces populations ont donné hier un ultimatum d'une semaine pour poser des ralentisseurs. Sinon, préviennent-elles, elles vont prendre leurs propres responsabilités en installant leurs propres «dos d'âne» et attendront de pieds fermes toutes personnes qui les en empêcheront.

