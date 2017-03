Sénégal: Familles Tall et Sy - Un lien séculier empreint de spirituel

La présence de Serigne Bassirou Tall à côté de Serigne Aboul Aziz Sy Al Amine lors de la présentation des condoléances de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy a encore traduit les liens particuliers entre les familles de Tall et El Hadji Malick Sy. Plus qu'une simple complicité entre les deux actuelles Khalifes, cette relation est avant tout empreinte de spiritualité.

Si l'appartenance à la même religion, la voie Tidiane, cette voie fondée au 18e siécle par Sidy Ahmed Al Tijani, peut grandement l'expliquer, le rôle jouer par El Hadji Omar Foutiyou Tall, celui que Khalifa Ababacar Sy qualifia de «Abou dini wa takhwa » (Celui que l'on accepte de désigner comme un père dans la religion), reste capital. Ces relations remontent au début du 19e siècle lorsque le grand résistant et propagateur de l'Islam en Afrique de l'Ouest a reçu l'ordre de ses maîtres dont Mohamed Al Ghali de propager l'ordre tidjane.

Dans cette mission, l'oncle d'El Hadji Malick Sy, Alpha Mayoro Wellé, reçu le «wird» à Oréfondé et un «ijaza » (capacitation) destiné à l'enfant qui allait naître de Mame Fawada Wélé. El Hadji Malick avait 18 ans quand il reçut le «wird» tijane de son oncle maternelle. L'étroitesse des liens sera toutefois confortée plus tard par le grand rôle de Thierno Seydou Nourou Tall auprès de El Hadji Malick Sy. Le patriarche de Tivaouane fait du petit-fils d'El hadji Omar un de ses principaux représentants dans la vie sociale et dans l'administration coloniale de l'époque. Ce trait d'union entre les deux guides Tidjanes est aussi symbolisé par le mariage de la fille aînée de Maodo avec Thierno. Depuis lors, la famille Sy et la famille Tall n'en font qu'une seule.

Un modèle de collaboration qui se traduit aussi par les liens spirituels et indéfectibles qui a uni Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Mountaga Daha Tall, avec le Khalif Serigne Babacar Sy qui a succédé à El Hadji Malick Sy en 1922. Chef religieux influent et respecté, Thierno Seydou Nourou Tall s'illustra également comme un compagnon et protecteur du Khalife Abdou Aziz Sy. Après le rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall le 25 janvier 1980, l'exemplarité de cette entente séculaire a été perpétuée par les Khalifes Thierno Mountaga Tall, Thierno Habibou Tall et aujourd'hui Thierno Bassirou Tall.