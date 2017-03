Sur des ordres émanant du sous-préfet de la commune de Grand-Yoff, la commission en charge des inscriptions sur les listes électorales, sise au centre d'accueil et de formation Keur Anad /Grand Yoff, a été désinstallée hier, jeudi 16 mars. Des voitures 4x4 ont en effet embarqué tout le matériel, sous le regard impuissant des autorités et des citoyens venus s'inscrire. De sorte que Grand Yoff ne dispose plus que d'une seule commission.

Dans l'après-midi d'hier, jeudi 16 mars, la commission d'inscription pour les cartes d'identité Cedeao a reçu la visite des agents de la sous-préfecture venus remballer le matériel prévu à cet effet. Surpris par la mesure préfectorale, le représentant de la Cena (Commission électorale nationale autonome) à la dite commission, Joe Senghor, tonne : « On a démarré le boulot, le 04 janvier. On vient de nous signifier qu'on est en arrêt de travail tout de suite à 11h 43mn. On est donc en train de faire le déménagement et autres ». Et de fulminer contre la manière dont s'est déroulée cette désinstallation : «Nous sommes pris au dépourvu parce qu'on ne nous a pas avertis. Normalement, on devait au moins venir hier, mercredi, mais c'est aujourd'hui à 11h 43mn que le président (de la commission-ndlr) nous a appelés pour nous dire que le sous- préfet lui demande d'arrêter les travaux ». Le représentant de la Cena finira par se désoler du désappointement des nombreux citoyens, venus de divers horizons, qui faisaient la queue depuis le matin et qui n'ont pas pu s'inscrire.

Interpellé, le président de la commission Mr Dia affirmera : « On nous a appelés tout juste pour nous dire qu'on arrêtait et qu'il y aurait désormais une seule commission au niveau de la commune de Grand Yoff. Donc, toutes les autres commissions sont à l'arrêt. C'est ça qu'on a appris à 11 h et poussière et on doit arrêter à midi sans préavis». François Raul Latif, directeur intérimaire du centre Keur Anad, confortera quant à lui les propos du président de la commission.

Aussi a-t-il affirmé ne pas « avoir reçu la version officielle du pourquoi on a désinstallé le centre. Le président de la commission est seulement venu nous dire qu'il avait reçu des instructions du sous-préfet lui intimant l'ordre d'arrêter la commission aujourd'hui. La voiture du préfet est ensuite venue chercher tout le matériel». Au grand dam des citoyens venus s'inscrire et qui ont dû rentrer bredouilles. A l'image de Khoudia Diop de Derklé, ou Penda Diouma Bâ de Grand Yoff, qui avaient gelé toutes les activités ménagères pour investir le Centre aux premières lueurs du jour. Sans résultat !