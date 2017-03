Sénégal: Serigne Abdoul Aziz sixième Khalif Général des Tidianes - L'ascension de l'infatigable al amine

Avec le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdoul Abdou Aziz Sy a accédé depuis ce jeudi 16 mars, au Khalifat. La station suprême pour un nonagénaire de 90 ans révolu qui a toujours occupé une place centrale au niveau de la communauté Tidjane et dans l'espace social, tout cours.

Fils de Serigne Babacar Sy premier khalife de Maodo Malick Sy et de Sokhna Astou Kane qui appartient à la famille de l'autre grand mokhadam Abdoul Hamid Kane de Kaolack, Abdoul Abdou Aziz Sy, junior du temps du khalif homonyme et aujourd'hui « Al Amine » (l'homme sûr), a vu le jour en 1927 à Tivaouane et y a fait ses premières humanités en même temps que ses frères Cheikh et Serigne Mansour Sy auprès de Serigne Alioune Guèye, l'éminent érudit et proche compagnon de El Hadj Malick Sy.

Après avoir parfait ses connaissances en sciences religieuses, l'actuel 6e Khalife général des Tidjanes est largement façonné par son illustre père, au point que Khalifa Ababacar Sy en fait très tôt son secrétaire, son chef de protocole et l'intendant au service du Khalife.

Il est tout simplement l'homme de confiance mais aussi la cheville ouvrière dans l'organisation du Gamou annuel, des ziarra (visite pieuse) et autres rencontres à caractères temporel et spirituel.

Quand le premier khalife de Maodo est rappelé à Dieu un certain 25 mars 1957, Serigne Mansour Sy et son « jumeau» Serigne Cheikh confirmèrent leur frère cadet au poste. Al Amine ne faisait alors que suivre scrupuleusement une des recommandations de Serigne Babacar Sy qui lui avait recommandé d'être toujours au service de ses grands frères. Depuis, il a marché sans relâche sur les traces de son vénéré oncle Serigne Abdoul Aziz Sy Al Dabakh.

Le troisième Khalife des Tidiane, va officiellement le désigner porte-parole attitré de la famille Sy de Tivaouane. Après la fin de la mission de son père et homonyme, Serigne Mansour Sy « Borom Daraji », traduira cette marque de confiance par cette métaphore, on ne plus éloquent de la position de Al Amine : «El Hadji Abdoul Aziz Sy t'avait confié la voix de la maison, maintenant je confirme que tu est la voix, la main et la tête de la maison».

Quand Borom Daradji a quitté ce bas monde un certain mois de décembre 2012 , c'est l'infatigable Al Amine, qui va assurer la gestion de l'intendance de Tivaouane en portant haut les dernières volontés de Al Maktoum plongé dans une retraite «spirituelle» depuis plus de cinq ans.