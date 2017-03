Sénégal: Intronise Khalife General des Tidianes - Tivaouane fait allegeance a al amine

Tivaouane a refusé du monde hier, jeudi 16 mars, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Autorités étatiques, chefs religieux et fidèles ont été les hôtes du nouveau khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Le désormais ex porte-parole de la famille Sy a été conforté dans ses nouvelles fonctions. C'est une famille unie qui a reçu les condoléances du Chef de l'Etat et des différentes personnalités qui ont fait le déplacement à la cité religieuse.

La famille d'El Hadji Malick Sy, les disciples, les autorités religieuses et étatiques et de nombreux fidèles musulmans ont rendu hommage à Al Maktoum. C'est un ballet qui a été noté dans la ville de Tivaouane hier, jeudi 16 mars, après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy, jusque-là Khalife général des Tidianes. Le chef de l'Etat, Macky Sall, fait parti de ceux-là qui ont fait le déplacement. Il a été précédé d'une délégation gouvernementale forte de 15 ministres et conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo.

Les différents foyers religieux du pays ont été également à côté de la famille éplorée. Thierno Bachir Tall, de la famille omarienne et Serigne Mouhamadou Mahfouss Mbacké de Darou Mousty, ont pris part à la cérémonie commémorative. Le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké quant-à lui, en déplacement dans la partie sud du pays, était attendu dans la soirée.

AL AMINE CONFIRME PAR SA FAMILLE

Porte-parole des différents Khalifes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amine a hérité du legs d'El Hadji Malick Sy. Un «privilège» qui lui revient de droit car étant le plus âgé des petits-fils. Il est devenu le 6e Khalife de son grand-père, Maodo Malick Sy. Toute la famille de Maodo a fait allégeance au nouveau Khalife. Prenant la parole, Serigne Pape Malick Sy a réaffirmé son engagement à soutenir le nouveau Khalife. Une volonté qui, dit-il, lui a été dictée par le défunt Khalife, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Il avait souhaité qu'Al Amine soit assisté dans ses tâches, rappelle-t-il.

Une position partagée par Serigne Mbaye Sy Mansour qui a fait sienne les propos de Pape Malick Sy. Il a, en outre, loué toute l'œuvre d'Al Amine en tant que porte-parole de la famille Sy.

Serigne Mansour Sy Djamil, lui aussi, a formulé des prières pour le nouveau Khalife des Tidianes. Le «Khalifa» est un sacerdoce que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a toujours porté grâce à son implication à côté des différents Khalifes de Maodo.

A signaler que le rappel à Dieu du 5e Khalife des Tidianes a scellé l'unité de la famille Sy. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a présidé et dirigé la cérémonie. Il a reçu les autorités en présence de tous ses frères et même du responsable moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy.

Al Amine, en ce qui le concerne, a rappelé ses liens étroits avec le défunt. Tout en acceptant la tâche qui lui est nouvellement assignée, il interprète sa nouvelle charge comme un signe annonciateur du rendez-vous fatidique avec la mort. Selon lui, le fait que Serigne Cheikh Tidiane Sy soit inhumé à la va-vite n'est qu'une satisfaction de sa requête. Il avait demandé que toutes ses obsèques soient faites dans la sobriété, a rappelé Al Amine.

Le choix de son lieu d'enterrement répond également à une doléance du défunt, explique-t-il. Le site est un champ acquis sur fonds propre. Son souhait était d'y ériger un mausolée, raconte Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine qui soutient que n'eût été cela, Serigne Cheikh reposerait dans les mausolées, à côté de son père, Serigne Babacar Sy et des autres disparus de la famille.