Sénégal: Célébration des 15 ans d'existence au Sénégal - Eurogerm réfléchit sur les solutions de la filiale blé

Des industriels et des spécialistes de la farine se sont réunis, mardi dernier 14 mars à Dakar, pour célébrer les 15 ans d'implantation d'Eurogerm au Sénégal, une filiale française qui s'est spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions technologiques pour les utilisateurs de farine. Au menu des discussions à l'ouverture du séminaire qui prend fin demain, le secteur du blé pour trouver une céréale alternative quand on sait que le taux d'importation de cette céréale est l'un des «importants» au Sénégal.

Pour célébrer ses 15 années d'existence au Sénégal, Eurogerm, une filiale française qui travaille dans la production et la commercialisation de solutions technologiques pour les utilisateurs de farine, a organisé mardi dernier 14 mars à Dakar, un séminaire technique. La rencontre de deux jours qui a regroupé des industriels et des spécialistes de la filière, devra permettre de réfléchir sur les solutions aux problèmes des céréales, particulièrement tout ce qui touche la filiale blé, farine et les céréales locales.

Selon le directeur d'Eurogerm, Amadou Seck, le « débat a porté sur la filière blé car le Sénégal importe 550 mille tonnes de blé par an qui représentent une facture de 90 milliards Cfa ». A l'en croire, « le secteur du blé est important d'où la nécessité de voir comment on peut, entre autres, apporter des solutions par une céréale alternative comme le mil, le maïs, le sorgho».

Sur ce, le directeur général du groupe Eurogerm, Benoît Huvet, embouche la même trompette en laissant entendre « qu'on doit pouvoir trouver d'autres solutions pour d'autres zones en utilisant une partie des cultures vivrières dans la région car le blé n'est pas la seule céréale, il y'a en a d'autres comme l'orge, l'avoine etc. qui peuvent être cultivés ici ». Et si, l'entreprise est implantée au Sénégal depuis lors, « c'est parce qu'il fait partie des pays les plus démocratiques en Afrique qui ne constitue pas de risques aux partenaires », a fait savoir Benoît Huvet.

Dans le cadre de la célébration des 15 ans d'implantation au Sénégal, des journées portes ouvertes ont été également organisées au siège de l'entreprise à Sodida. «Il s'agit d' aider les boulangeries sénégalaises à s'équiper avec des partenaires français qui ont exposé pour solutionner le manque d'équipements pour régler les problèmes d'hygiène et de qualité au niveau du pain », a dit Amadou Seck.

En effet, Eurogerm qui s'est spécialisée dans la fabrication des améliorants de boulangerie qui sont «indispensables» à la fabrication du pain mais également des correcteurs de farine pour tous les utilisateurs de farine, exporte aujourd'hui dans beaucoup de pays.