Afrique: Développement du transport aérien en Afrique - La sécurité aéroportuaire, un facteur déterminant

Le Sénégal va abriter le siège de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest (Ugaaco). La signature de l'accord de siège s'est déroulée hier, jeudi 16 mars en présence du Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye. A cette occasion, il a insisté sur l'importance de la sécurité et de la sureté des aéroports pour le développement du transport aérien en Afrique.

La sécurité des aéroports africains constitue un élément fondamental pour le développement du transport aérien en Afrique. C'est du moins l'avis du Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye. Il l'a fait savoir hier, jeudi 16 mars lors de la cérémonie de signature de l'accord de siège de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique du centre et de l'Ouest (Ugaaco).

«Les nombreux défis auxquels notre continent fait face doivent nous amener à nous interroger sur la situation sécuritaire de nos aéroports qui constituent aujourd'hui les premières portes d'entrées et de sorties des personnes. Dans un tel contexte, il appartient à une institution comme l'Ugaaco de mettre en place des mécanismes pour aider nos Etats à exploiter des aéroports sûrs, sécurisés, financièrement sains et compatibles avec leur environnement. C'est en cela que les attentes envers votre organisation sont fortes et exigeantes», a-t-il soutenu.

Selon Mankeur Ndiaye, l'Union, dans ce sens, aura à consolider la confiance des partenaires et à contribuer à l'instauration, entre les aéroports membres d'une réelle synergie d'action qui aboutira à l'amélioration de la qualité de leurs services. « Je voudrais donc en appeler à l'engagement de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire du Sénégal afin de mériter la confiance de la communauté de l'Afrique du centre et de l'Ouest qui peut continuer à compter sur le Sénégal pour l'atteinte des objectifs de l'Ugaaco», lance-t-il.

Relevant que le rôle de l'union c'est de coopérer avec l'ensemble des plateformes aéroportuaires de l'Afrique du centre et de l'Ouest, Gilles Darriau, président de l'Ugaaco, pense que cette coopération et cette assistance se traduisent par des services apportés à ses adhérents comme la formation.

Selon lui, l'objectif de l'Ugaaco, c'est de faire en sorte que le transport aérien africain soit à la mesure de la taille des populations du continent. «On ne représente que 4% du transport aérien mondial, alors que l'Afrique a plus d'un milliard de populations et compte 50 pays. C'est un grand continent extrêmement important, humainement et économiquement», indique-t-il.

Pour lui, faire en sorte que la progression des aéroports en termes de sécurité et de sureté mais également en termes d'efficacité commerciale, motive les transporteurs qu'ils soient internationaux africains. Pour cela, dit-il, il faut augmenter les performances et la qualité de nos aéroports.

«Je pense que Dakar est un élément stratégique pour le développement de notre union et du transport aérien en Afrique», a-t-il conclu.