Le gouvernement du Sénégal vient de prendre, via son département des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, des mesures hardies allant dans le sens de la prévention des accidents sur les routes. Dix actes sont pris et dont la mise en œuvre ramènera le calme sur les voies publiques endeuillées par des sinistres de tous genres.

Loin d'être une première, l'annonce de pareilles dispositions fait un effet de feu de paille qui s'éteint au premier crépitement, alors qu'en face, des infractions multiples méprisent le Code de la route. Qu'est-il advenu au lendemain du naufrage du bateau le «Joola» ? Tant mieux si ces mesures sont suivies d'effets attendus, mais, seulement, leur efficacité passera par le renforcement du dispositif de sécurité et de contrôle sans complaisance coupable ni excès de zèle préjudiciable.

La semaine ne se referme plus sans qu'un cas d'accident de la circulation routière ne soit hélas signalé. Mais, ce qui effraie le plus, c'est l'ampleur des sinistres avec leur cortège de morts et d'invalides sur fond de traumatismes tous azimuts: physique, physiologique et psychologique. Les derniers cas de drame à Bounkiling, Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis, Bignona, Diareng ont fini par installer la peur permanente sur les routes. Malades et femmes enceintes en évacuation sanitaire, simples voyageurs, la route est devenue la guillotine pour tous les usagers et partout. Elle tue plus que les maladies chroniques, se désole-t-on à faire observer.

C'est assurément le résultat d'une combinaison de facteurs multiformes. D'abord l'indiscipline de certains conducteurs, indifférents aux exigences du Code de la route, la somnolence et l'intolérance à forcer le passage, l'état calamiteux de certains véhicules caricaturés «cercueils roulants», absence de qualification à la conduite automobile et, par endroit, l'état de dégradation des axes routiers, pour ne citer que les plus saillants des constats de délit.

Tout le monde s'en émeut, à commencer par les gouvernants. Et des trains de mesures sont annoncés avec tambours et trompettes. Mais, tel un feu de paille, le crépitement et le silence sont presque simultanés pour tomber dans l'oubli, comme pour attester du caractère événementiel de certaines décisions. Qui n'a pas encore en mémoire la panoplie de mesures contre les surcharges et autres irrégularités prise par l'autorité au lendemain du naufrage du bateau le «Joola» qui a fait le plus grand nombre de victimes de toute l'histoire de la navigation maritime.

Hier encore, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a annoncé dix mesures clés à effet immédiat, dit-on, allant dans le sens d'une réorganisation du secteur. Mais, a-t-il vraiment les moyens de l'exécution de ce chantier, étant entendu que les ressources humaines font défaut dans nombre de cités comme à Sédhiou où l'on ne connait pas encore ce que c'est le Commissariat de police? Que dire de la corruption chronique sur la voie publique ?

Alors, vivement que la mayonnaise puisse prendre cette fois-ci, ne serait-ce que par respect aux usagers qui s'acquittent régulièrement de leur obligation pour vaquer tranquillement à leurs besoins et non de se retrouver bien loin des siens, laissant derrière une famille orpheline aux conséquences économiques et sociales désastreuses.