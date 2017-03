Le Directeur général du Port autonome de Dakar et non moins membre de l'Alliance pour la République effectue depuis hier, vendredi 17 mars, une visite de travail de deux jours dans la région de Sédhiou.

Les objectifs sont de plusieurs ordres au rang desquels il a décliné la réalisation de l'unité au sein de sa formation politique dans la région, le suivi des chantiers issus du Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou, les inscriptions sur les listes électorales. Dr Cheikh Kanté a, à cet effet, sollicité les prières du Pakao et du reste des terroirs de Sédhiou pour que soient exaucées ces visées en direction des prochaines joutes électorales.

La mobilisation de ce vendredi a eu toutes les couleurs d'une campagne électorale : effigie des leaders politiques sur les tee-shirts et pancartes, banderoles dressées sur les coins stratégiques de la ville, véhicules 4x4 pick up surmontés de haut-parleurs géants. Le long cortège qui accompagnait la délégation de Cheikh Kanté, le directeur général du Port autonome de Dakar et membre de l'APR, a transité par l'hôtel de ville pour un bref discours avant la grande mosquée pour la prière du vendredi. Juste après, ce fut le récital du Saint coran pour, a-t-on dit, la réussite de la gouvernance des dirigeants dont le président Macky Sall. Les discours interminables ponctués de « griotisme » et d'éloges dignes des grands mastodontes ont fait florès. En somme, c'était comme un meeting à la mosquée à l'exception du folklore.

Au domicile du maire Abdoulaye Diop, Cheikh Kanté s'est adressé à la presse en ces termes : « Je suis venu répondre à l'invitation des 43 maires de la région et des présidents de Conseil départemental de Sédhiou. Cette visite me permet de remobiliser les troupes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Comme vous le savez, nous allons vers des élections et il est important pour nous de faire un bilan des inscriptions par rapport aux objectifs fixés qui sont de l'ordre de 73% et je sais qu'avec le renforcement des commissions, Sédhiou peut faire plus que cela et aller jusqu'à plus de 200% ».

S'exprimant au sujet du niveau d'exécution des chantiers décidés par le Conseil des ministres délocalisé à Sédhiou, le DG du Port de Dakar relèvera « le niveau d'exécution très satisfaisant, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, des sports, de la santé, de l'éducation. Pour ce qui est des retards notés çà et là, j'ai expliqué que les procédures de passation des marchés sont longues et parfois difficiles ».

LA HANTISE DES JOUTES ELECTORALES !

Les dissensions et les vagues de contestations jusqu'ici déferlantes au sein de l'Alliance pour la République et la coalition Bennoo Bokk Yaakaar nourrissent la hantise des responsables de la mouvance présidentielle. A ce propos, Cheikh Kanté rassure : « j'ai demandé d'abord aux membres de l'Alliance pour la République qu'ils soient unis et solidaires derrière le camarade Abdoulaye Diop, le représentant du parti, parce que l'union fait la force. Qu'on renforce aussi l'union au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons être majoritaires à l'Assemblée nationale et réélire le président Macky Sall au premier tour en 2019 ». Et pour l'atteinte de tous ces objectifs, ajoutera par ailleurs Dr Kanté, « nous avons sollicité les prières des chefs et guides religieux de Sédhiou et nous repartons très satisfaits ».

Quant à Abdoulaye Diop, le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) et maire de Sédhiou, il a rappelé l'étroitesse de son compagnonnage avec son hôte et invité aux résultats. « Cheikh Kanté et moi travaillons de façon très étroite au niveau du Conseil sénégalais des chargeurs et du Port autonome de Dakar ». Et de conclure : « grâce à la vision de développement de son excellence le président Macky Sall, nous sommes en train de relever le défi par une approche inclusive de la prise en charge de la demande sociale. Au niveau local, nous renforcerons la mobilisation pour offrir au président Macky Sall une victoire éclatante aux élections législatives et à la présidentielle de 2019 ». A noter enfin que les audiences au domicile du maire de Sédhiou se sont poursuivies jusque tard dans la soirée.