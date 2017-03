Le maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-inculpés dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar ont été entendus hier, vendredi 17 mars, sur le fond du dossier par le doyen des juges d'instruction. A la sortie de ce face-à-face, Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d'avocats constitués pour défendre le maire de Dakar, et ses collègues ont annoncé le dépôt d'une demande de mise en liberté provisoire pour Khalifa Sall, dès lundi prochain.

L'audition du maire de Dakar a duré toute la journée d'hier, vendredi 17 mars. Arrivés au tribunal dès les premières heures de la journée, Khalifa Sall et trois de ses co-inculpés sont ressortis, vers les coups de dix-sept heures, du bureau du doyen des juges d'instruction, Samba Sall, après leur première audition dans le fond du dossier marquée par une petite pause à la mi-journée. À la sortie de ce face-à-face avec le magistrat, ouvert par Matar Diop, suivi de Yatma Diao et d'Ibrahima Yatma Diaw et bouclé par le maire socialiste de Dakar, Me Ciré Clédor Ly qui a pris part à cette rencontre avec ses confrères du pool de la défense, a annoncé le dépôt d'une demande de mise en liberté provisoire pour le maire de Dakar et compagnie dès la semaine prochaine.

Face aux journalistes, la robe noire a justifié cette décision du pool d'avocats du maire de Dakar et co-inculpés dans cette affaire par la fin de l'enquête sur le plan procédural, intervenu avec ce passage de Khalifa Sall et co-inculpés devant le doyen des juges d'instruction pour être entendus sur le fond de ce dossier. Ainsi, a-t-il précisé, «Sauf une décision contraire du doyen des juges d'instruction ou du procureur non satisfait du déroulement de l'enquête parce que ne trouvant pas dans les auditions les poux qu'il cherchait, décide encore de demander un supplément, cette demande sera introduite dès lundi prochain».

Revenant sur le déroulement de cette première audition dans le bureau du doyen des juges d'instruction, l'avocat qui précise toutefois que lui et ses autres confrères constitués dans cette affaire ne vont pas dormir sur leurs lauriers, a assuré que les choses se sont éclaircies et en dehors de la cabale qui a transparu au cours de cette information judiciaire. En effet, selon toujours Me Ciré Clédor Ly qui dit vouloir rassurer l'opinion nationale et internationale sur le fait qu'il n'y a jamais eu de dossier mais qu'il ne s'agissait que d'une intrigue politique dans laquelle la justice a été embarquée, «rien, absolument rien n'incrimine le maire de Dakar et ses co-inculpés». Poursuivant son propos, Me Ciré n'a pas manqué par ailleurs de déplorer l'empressement des autorités judiciaires dans la conduite de ce dossier.

En effet, selon lui, «on ne peut comprendre que pour 1,830 milliard avec autant de personnes arrêtées, des enquêtes préliminaires menées plus de 8 mois, toute une enquête judiciaire puisse être bouclée en deux jours».

Cependant, l'avocat a tenu à préciser que la défense engagera immédiatement les procédures idoines pour que le maire et ses co-inculpés injustement arrêtés puissent rentrer chez eux. «Nous ferons toutes autres procédures adéquates pour que cette histoire soit mise à la poubelle et nous ne ménagerons aucune juridiction qui puisse être compétente», a assuré la robe noire. Il faut souligner que, lors de cette audition, les partisans du maire de Dakar ont encore répondu présents. Habillés pour certains en tee-shirts de couleurs noir et blanc, avec de slogans à l'honneur du maire de Dakar et son collègue de la Médina, les pro-Khalifa Sall n'ont pas été autorisés à accéder dans la cour arrière du tribunal. En effet, fortement mobilisés, les gendarmes qui veillent à la sécurité du Palais de justice refusaient l'accès à toute personne ne détenant pas de badge d'accès, y compris les journalistes. Ainsi, seuls les responsables politiques dont les maires de Taxawu Dakar et leurs services de sécurité ont été autorisés d'accès.

KHALIFA SALL, UN DETENU QUI SE PORTE A MERVEILLE A REBEUSS

Interpellé hier, à la sortie de la première audition de son client sur le fond du dossier concernant l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, Me Ciré Clédor Ly a tenu à rassurer les partisans du maire de Dakar fortement mobilisés au Palais de justice. Face aux journalistes, la robe noire qui venait juste d'assister Khalifa Sall et ses co-inculpés dans cette affaire, a déclaré en effet que «Khalifa Sall se porte à merveille». «Notre client se porte à merveille parce que la beauté de l'homme, c'est d'abord l'esprit tranquille. C'est quelqu'un qui savait qu'en tout état de cause, la machine de l'Etat essayera de l'arrêter », a informé Me Ciré Clédor Ly tout en précisant par ailleurs que Khalifa Sall et cie sont sortis de leur audition par le doyen des juges «haut la main». «Khalifa Sall a tenu à affronter ces intrigues politico-judiciaires. Son innocence, il la lave dans l'honneur et dans la dignité. Il se porte très bien, il a le sourire, il n'est pas traumatisé et si le droit est appliqué, il devrait sortir le plus rapidement possible».

AFFAIRE DE LA CAISSE D'AVANCE : Souleymane Ndéné Ndiaye rejoint la défense

Me Souleymane Ndéné Ndiaye a rejoint la défense de Khalifa Sall. L'ex-PM, revêtu de sa robe, s'est joint à Me Ciré Clédor Ly et Cie, pour faire sortir le maire de Dakar de prison. Ce vendredi, il a même investi le bureau du Doyen des juges, où se déroule l'audition du maire socialiste. « Je défends Khalifa Sall. Je suis même allé le voir en prison. J'ai eu un entretien avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire », a déclaré l'ancien Premier Ministre, à sa sortie du bureau du juge. La défense de l'édile est donc renforcée par un apport de taille, un ténor du barreau. L'objectif que s'est assignée l'ex-Premier ministre est de prouver par les faits l'innocence du maire de Dakar. Me Ndiaye dit être entré en action dès que les choses ont commencé à s'agiter autour du maire de Dakar. Sans que personne ne le sache. « Pour défendre Khalifa Sall, j'ai pas besoin de faire des déclarations dans la presse. Ma déontologie me l'interdit », a-t-il estimé.