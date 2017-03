Sénégal: De ciné UCAD (ou ciné banlieue)... au FESPACO - Les pensionnaires de Monsieur Boye

Sur la liste des réalisateurs sénégalais sélectionnés à la toute dernière édition du Fespaco, son nom a été rajouté à la punaise. A un peu moins de 23 ans, Adama Bineta Sow a dû convaincre ses parents, réticents, qu'elle était faite pour le cinéma.

Vous entendrez d'ailleurs ce qu'en dit quelqu'un comme Abdel Aziz Boye, qui l'a initiée, et qui parle de son école, que ce soit Ciné Ucad, ou Ciné Banlieue, comme d'un «petit cadre sans prétention». Parmi les pensionnaires de ces espaces-là, «Monsieur Boye» cite quelqu'un comme Amath Niane, qui a d'ailleurs travaillé sur «Félicité» d'Alain Gomis. Lui vous dira qu'il «nous manque de véritables techniciens de cinéma», au son comme à l'image, pareil pour les scénaristes, et qu'il faudrait «réinventer» nos salles de cinéma.

C'est l'histoire d'une de ces passionnées de cinéma qui vous dira, sans avoir d'autre argument que celui-là sans doute, et peu importe finalement que ce soit plus ou moins rationnel, qu' «il y a des choses qui ne s'expliquent pas», («j'aime le cinéma» vous dira-t-elle) ou qui vous tombent dessus pour on ne sait quelle raison... «Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais je sais que j'aime beaucoup être seule, me mettre à imaginer, me mettre à créer, à écrire, créer mon propre monde, je trouve ça super. Ce que j'aime aussi, c'est quand on finit de créer, et que l'on peut partager tout cela avec les autres, leur faire ressentir des émotions.» Voilà...

A un peu moins de 23 ans, Adama Bineta Sow est ce que l'on appellera la petite benjamine des réalisateurs qui sont allés représenter le Sénégal à la 25ème édition du Fespaco. Et autant dire que la jeune femme est plus ou moins arrivée comme le Leuk-le-Lièvre de l'histoire, avec à la fois assez de toupet, d'esprit et d'humour, pour déclarer à qui voulait l'entendre, qu'il venait de «naître».

Adama Bineta Sow a dû faire cet effet-là, quand on sait que son nom a été rajouté à la punaise sur la liste des réalisateurs sénégalais sélectionnés pour le Fespaco. Comme un cheveu dans la soupe... Pour la petite histoire, elle racontera d'ailleurs qu'elle-même n'en savait pas grand-chose. Rien, jusqu'au 9 février dernier, où ce sera «la surprise» : «Je n'ai eu l'information que très tard, contrairement à la plupart des réalisateurs qui étaient déjà au courant depuis le mois de janvier (... ) Et quand j'ai écrit une lettre de demande de prise en charge à la Direction à la Cinématographie, il se trouve qu'ils étaient déjà à Berlin. Je stressais, je me demandais s'ils verraient le message, si je pourrais partir à temps... Il y a eu tous ces facteurs. C'est la première fois que je participe à un festival, et c'est une belle découverte».

Concrètement, Adama Bineta Sow, retenue à l'Espace juniors du Fespaco, n'était pas vraiment concernée par la compétition, mais disons que le festival lui a surtout offert une fenêtre ouverte sur son film... Un court métrage d'une vingtaine de minutes intitulé «Aveuglé par une aveugle», écrit et réalisé par une jeune femme qui s'imaginait plutôt scénariste : «J'ai commencé à écrire en 2009, mais j'étais un peu seule dans mon coin. Puis en 2013, j'ai suivi une formation avec Monsieur Boye (Abdel Aziz Boye, Ndlr) de Ciné Ucad, qui nous a enseigné quelques notions techniques en réalisation. Et c'est à la fin de cette formation que nous avons réalisé un court métrage collectif intitulé A la mémoire de Sina».

Avec Abdel Aziz Boye, pas besoin d'introduire le sujet : il vous parlera spontanément de «Bineta», comme d'une belle revanche : «Son exemple est extraordinaire. Bineta a toujours été passionnée de cinéma. Ils (ses parents) l'ont inscrite à l'Ecole supérieure Polytechnique de l'Université (... ), mais ça ne l'a jamais tentée. Elle s'est approchée de Ciné Ucad, et c'est sa maman qui l'accompagne aujourd'hui au Fespaco. Ses parents n'ont jamais été d'accord, son papa est venu personnellement pour voir ce qu'il en était, ce que tout cela voulait dire, mais on a foncé avec Bineta. Je l'ai comprise, je l'ai écoutée. Je lui ai dit « Patience, doucement, on va y aller... »

«UNE ECOLE DE CINEMA DIGNE DE CE NOM»

Bineta confirme, même si elle avoue tout de même qu'elle a dû faire quelques compromis, pour ne pas fâcher les parents, surtout quand on vient d'une famille comme la sienne, où on ne badine surtout pas avec les études : «Je suis allée à l'Ecole Supérieure Polytechnique, où j'ai suivi, pendant quatre ans, un cursus en gestion des ressources humaines ». Aujourd'hui, l'actuelle étudiante en Master 2 de l'Institut africain de Management (Iam), qui explique qu'elle a plusieurs fois été tentée d' «abandonner les études», a bien l'intention de se lancer dans une carrière cinématographique.

Mais attention, prévient Abdel Aziz Boye, à «garder la tête sur les épaules», à faire preuve d' «humilité», et à «ne jamais arrêter d'apprendre».

A côté de Ciné-Ucad, il y a Ciné-Banlieue, «petit cadre sans prétention» et avec «peu de moyens», pour parler comme Abdel Aziz Boye, «où l'on initie les jeunes de la banlieue, en attendant que notre pays puisse avoir une école de cinéma digne de ce nom». On y trouve surtout de nombreux «passionnés de cinéma», avec des trajectoires différentes ; «des jeunes qui ont le bac, des menuisiers, des maçons, qui ne sont pas forcément sortis des universités», qui aiment le cinéma sans trop savoir pourquoi, et qui «bouillonnent». Lorsqu'ils arrivent à Ciné Banlieue, raconte l'encadreur, voilà ce qu'ils lui disent : «M. Boye, je n'ai pas fait de longues études, mais je sens que j'aime le cinéma... » «Et à partir de là, dit notre interlocuteur, tout est possible ».

Parmi les jeunes de Ciné Banlieue, Abdel Aziz Boye cite d'emblée le réalisateur Moly Kane, primé à plusieurs reprises en 2013, pour son film «Moly». En 2015, c'est son film «Muruna», sélectionné la même année au Fespaco, qui lui vaudra le Grand prix du jury courts métrages au Festival Cinéma et Droits humains. Entre autres distinctions...

Abdel Aziz Boye donne encore l'exemple de Khady Diedhiou, prix Uemoa du meilleur documentaire au Clap Ivoire 2014, pour «Derrière les rails», et de quelqu'un comme Amath Niane, l'un de ses tout premiers étudiants, que l'encadreur connaît depuis «plus d'une dizaine d'années» : une «grande fierté». Chef opérateur (image), Amath Niane a d'ailleurs travaillé, comme second assistant caméra, sur «Félicité», le film d'Alain Gomis qui a valu à son réalisateur le très convoité Etalon d'Or. Une «fierté» pour Amath Niane, sans parler du plaisir qu'il a eu à travailler avec quelqu'un comme Alain Gomis, entres autres pour son côté «humain».

« LA RELEVE NE S'IMPROVISE PAS»

Entre deux mots, Amath nous confiera que son voyage au Fespaco lui a surtout permis de rencontrer d'autres jeunes, et de «préparer la relève» comme il dit : «Il nous manque de véritables techniciens de cinéma : au son, à l'image, au montage, comme il manque de scénaristes. Donc si on forme un petit groupe, qui va plus tard s'agrandir... On parle souvent de la relève, mais cette relève, elle ne s'improvise pas. Là, c'est vraiment une tribune, parce qu'on est tous dans la même galère : on fait des films avec des bouts de ficelles, on n'est pas sorti de l'auberge (... ), et pour moi, dira-t-il, c'est cet échange-là qui permettra au cinéma d'avoir un nouveau souffle».

Même si, précise-t-il, il y a quelques raisons de se réjouir, le Fopica par exemple (Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle). Avec même quelques «résultats probants» selon lui. «Félicité» d'Alain Gomis, comme «Kemtiyu-Séex Anta» d'Ousmane William Mbaye, meilleur documentaire au Fespaco, ont bénéficié du soutien du Fopica. «Il faut qu'on nous aide, insiste Amath Niane (... ) Il faut des structures vraiment fortes, pour accompagner des jeunes qui ont la volonté de faire bouger les lignes ».

Adama Bineta Sow, qui n'a pas souhaité en dire davantage sur son projet, court ou long métrage, qui sait, a elle aussi besoin de financements et de partenaires.

En attendant, vous en trouverez pour vous répéter qu'un cinéma national, une industrie, c'est aussi des salles de cinéma. Amath Niane dit à ce sujet qu'il faut les «réinventer», ces salles de cinéma, et que «c'est la première chose à faire». A côté, dit-il, il y a, ou il y a eu, quelques circuits parallèles : Les 24 heures du cinéma, un projet commun aux cinéastes Ismaël Thiam, Hubert Laba Ndao et Amath Niane lui-même, Mobi Ciné, «lancé en 2011» et «initié par des exploitants de salles», et le cinéclub de Ciné Banlieue... Autrement dit des «alternatives» à la traditionnelle salle de cinéma ; malheureusement pas assez «rentable» aux yeux d'Amath Niane.

Dans un entretien repris par France Inter, le responsable des opérations de Mobi Ciné, Ousseynou Thiam, expliquait à ce sujet qu'il avait dû «arrêter les projections payantes, parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'avaient plus l'habitude de payer pour regarder un film».

Amath Niane insiste là-dessus : «Un film, il faut le rentabiliser, mais la question des salles, c'est à un niveau beaucoup plus complexe : c'est l'Etat, mais aussi des privés, qui peuvent construire des salles, mais l'absence de salles de cinéma ne nous empêche pas de faire des films. Le cinéma est là, il est vivant, la flamme est là, mais il ne faut pas qu'elle s'éteigne. C'est notre combat. Au Sénégal, il y a des projections sporadiques qui se font. Récemment il y a eu Up court métrage qui a organisé des séances de projections à la Place du Souvenir. Ce sont des initiatives à encourager, à perpétuer, aller dans les régions, montrer ce qui se fait, parce que lPrix du meilleur court métrage de fiction au festival Image et Vie à Dakares films sont faits pour être vus».