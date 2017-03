Après les départs d'Abou Thiam, ex-maire de la commune de Foudiougne, et Badara Diome, actuel édile de la commune de Djirnda, pour le Grand Parti de Malick Gakou, les progressistes du département de Foundiougne peinaient à réunir autour d'un table leurs militants et sympathisants. Il est arrivé même un moment où beaucoup de personnes accusaient Niasse d'avoir rayé l'Afp de la carte politique du département de Foundiougne. Mais de l'avis du responsable de Toubacouta, « heureusement, ces responsables n'ont pas été suivis par leurs bases respectives ».

En effet conduite par le responsable de Toubacouta Bouba Seydi et une partie de la délégation départementale de l'Afp, cette randonnée politique a surtout été un prétexte pour vaincre la longue léthargie qui a affecté le parti de Niasse dans cette partie du pays et remobiliser les troupes avant le moment venu des législatives du 30 Juillet prochain.

Pour cause, avancent les Progressistes, ils ne sont aujourd'hui séparés des élections législatives de juillet prochain que de quatre (4) mois et poussière alors que certaines formations politiques comme l'Alliance pour la République (Apr) du président Macky Sall ne mobilise plus avec des responsables qui ne parlent plus le même langage. Ce qui pourrait laisser paraître éventuellement des lendemains sombres dans le camp de la majorité. Ces responsables ont lancé cette requête à la sortie d'une tournée d'un mois effectuée dans les 14 communes de la terre ferme et les trois (3) communes des îles du Gandoul, dans le département de Foundiougne.

Partant d'un regard critique de la situation sur le terrain politique, et au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), les responsables de l'Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse invitent les noyaux centraux des partis membres de la mouvance présidentielle à descendre sur le terrain et à parler à leurs militants.

