Cameroun: En 2016, le pays a perdu 171 milliards de dollars

Le préjudice subi par l'Etat a été établi sur la base des imputations formulées à partir des enquêtes faites par la Conac en 2015, dans les sociétés de téléphonie mobile, dans la gestion de l'hôtel Ayaba de Bamenda dans la région du Nord-ouest et dans les malversations foncières et financières dans la région du Centre.

«Pour récupérer l'argent qui a été distrait par les fonctionnaires et les hauts commis de l'Etat, la Conac et tous les autres organes en charge de la corruption dépensent davantage. C'est à se demander s'il est vraiment nécessaire de poursuivre cette lutte, qui s'avère infructueuse à la longue », pense un responsable du ministère des Finances, qui a requis l'anonymat.

Le Cameroun continue son combat contre la corruption. En 2016, le pays grâce à ses différents organes de lutte contre ce fléau, qui met en mal l'économie, la croissance, et de fait le développement du Cameroun, a recouvré la somme de 56 millions et demi de dollars, soit près de trois milliards cinq cent mille francs cfa.

