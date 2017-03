Tanzanie: Le pays met 500 médecins à la disposition du Kenya

Cet accord est une aubaine pour le président tanzanien. John Magufuli peut s'afficher ainsi comme portant secours à un voisin, et pas n'importe lequel. En effet, le leadership du Kenya sur la région est souvent « pomme de discorde » entre les deux pays qui néanmoins constituent les « principales locomotives » de l'Afrique de l'Est.

Les jeunes médecins susceptibles d'être retenus sont ceux ayant accompli les 7 années d'études universitaires. Cette perspective d'emploi expatrié est une aubaine pour la Tanzanie qui forme des « médecins-chômeurs ». En effet, plus de 1 200 diplômés sortent chaque année des universités de médecine et bon nombre sont à la recherche d'un premier emploi.

Les modalités de cet accord restent à définir mais déjà la ministre tanzanienne de la Santé et des Affaires sociales ne cache pas sa satisfaction. « Comme vous le savez, a déclaré Ummy Mwalimu, au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est la liberté de mouvement et l'accès aux emplois sont ouverts à tous les citoyens des pays membres. C'est pourquoi nos systèmes d'éducation permettent aux médecins du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda de travailler en Tanzanie et vice-versa. »

Ces médecins mis à disposition par la Tanzanie seront affectés dans des centres de santé et hôpitaux publics de provinces du Kenya, là où les besoins sont nombreux. Le gouvernement kenyan, pour sa part, s'engage à rémunérer et offrir un logement à ces 500 « docteurs-coopérants ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.