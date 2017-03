Algérie: Sellal préside l'ouverture des assises nationales sur les petites entreprises

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Benian, (Alger), l'ouverture des premières assises nationales sur les petites entreprises en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, et des membres du Gouvernement.

Plus de 1000 jeunes entrepreneurs venus des différentes régions du pays prennent part à ces assises organisées par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

L'Etat "continuera d'apporter son aide aux porteurs de projets et de renforcer les capacités des petites entreprises notamment celles activant dans les secteurs à haute valeur ajoutée ou ceux s'inscrivant dans la chaine de valeur mondiale à l'instar des technologies de l'information et de la communication, de l'industrie mécanique et l'agro-alimentaire, a indiqué M. Sellal dans son allocution à l'ouverture des assises placées sous le slogan de "Les petites entreprises, un outil de diversification et de développement de l'économie nationale".

Il a précisé à ce propos, qu'"une orientation qualitative a été enregistrée vers les projets à caractère, tertiaire et industriel après arrêt du financement des activités non productives", soulignant que le Président Bouteflika "n'a de cesse appelé les jeunes à œuvrer au développement et à la promotion de l'économie nationale".

Peu avant le début de la rencontre, M. Sellal a visité une exposition des start-up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et a entendu des exposés sur les réalisations des jeunes ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de l'investissement local et la génération d'emplois.

A l'ouverture, un film documentaire a été projeté sur les différentes étapes de la politique initiée par le président de la République en matière de prise en charge des jeunes et de leur promotion.

A cette occasion, le président de la République a été décoré par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs en reconnaissance de ses efforts consentis en direction de cette frange de la société.