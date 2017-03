Algérie: Président Bouteflika - La fête de la Victoire a marqué la consécration d'une lutte acharnée contre le colonialisme français

El Bayadh — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué dimanche que la fête de la Victoire est une étape phare de l'histoire de l'Algérie et la consécration d'une lutte acharnée contre le colonialisme français.

"La journée de la Victoire est une étape phare de l'histoire de l'Algérie et la consécration d'une lutte acharnée contre les affres du colonialisme dont a souffert le peuple algérien qui continue à pâtir de ses séquelles", a écrit le Président Bouteflika dans un message à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars), lu en son nom par le Conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi.

"C'est le jour où notre vaillant peuple a sonné le glas d'une très longue période coloniale se dressant fièrement et dignement au terme de la Glorieuse guerre de Novembre dont les artisans ont été les enfants de ce peuple. Une génération armée d'une volonté et d'une foi inébranlables et qui a consenti un lourd tribut de sacrifices en millions de martyrs, d'invalides, de veuves et d'orphelins nonobstant la destruction et les tragédies ayant touché toutes les familles à travers le pays", a ajouté le chef de l'Etat.

"Si le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, a été arraché grâce aux sacrifices des chouhada et moudjahidine, c'est aussi le fruit d'âpres négociations menées par la délégation de l'Algérie combattante qui a fait montre d'une grande intelligence et compétence en négociant avec l'occupant.

Mue par la loyauté et la fidélité à la patrie, la délégation algérienne a pu, en dépit des références et ressources de l'ennemi, arracher le droit intégral de notre peuple à sa liberté et à sa souveraineté sur son territoire tout entier", a souligné le président de la République.

"A travers cette épopée, de combat et de négociations, notre peuple a donné, par sa glorieuse révolution, une image admirable de son parcours militant qui fait aujourd'hui et fera demain notre fierté. Un combat dont nous célébrons les dates mémorables et dont les principes et valeurs nous guident pour aller de l'avant dans la bataille de l'édification par l'effort et la persévérance pour construire l'Algérie rêvée par nos glorieux martyrs et qui continue à faire battre le cœur de nos valeureux moudjahidine et moudjahidate que nous saluons avec respect et considération aujourd'hui", a conclu le Président Bouteflika.