Algérie: Ligue 1 Mobilis (24e j) - Le CRB conforte sa 10e place, nul à Tadjenanet et à Constantine

Par ailleurs, les matchs JS Saoura - MC Alger, USM Alger - CA Batna et MC Oran - JS Kabylie ont été reportées à des dates ultérieures, en raison de la participation du MCA, de la JSK et de l'USMA aux différentes compétitions africaines des clubs.

Un énième revers qui maintient le MOB à la dernière place du classement, avec six points de retard sur la JS Kabylie (avant-dernière) et qui compte cinq matchs en retard. A contrario, l'USMH réalise une très bonne opération après sa victoire à Béjaïa, puisqu'elle rejoint le MC Oran à la 7e place, avec 31 points.

De son côté, la lanterne rouge, le MO Bejaïa a compliqué un peu plus sa situation dans la course au maintien, en concédant une nouvelle défaite à domicile. Cette fois, c'était contre l'USM El Harrach, sur le score d'un but à zéro.

Un précieux succès au stade du 8-Mai 1945 qui permet à l'Aigle noir de garder le large en tête du classement, avec 47 points, au moment où le NAHD reste scotché à la 5e place, ex aequo avec l'USM Alger et le MC Alger, avec 35 points chacun.

Un succès qui permet aux Rouge et Blanc de creuser l'écart à cinq points sur leur premier poursuivant au classement, le CS Constantine (11e/25 pts), et qui lui a été tenu en échec à domicile par l'Olympique de Médéa (1-1).

Le but du Chabab a été inscrit par Draoui à la 34e minute, alors que son coéquipier Fahem Bouazza a raté un penalty dans les cinq dernières minutes de la rencontre, maintenant ainsi un certain suspense, jusqu'au coup de sifflet final.

