Algérie: 681 milliards DA de crédits alloués aux mécanismes de soutien à l'emploi des jeunes (Sellal)

Alger — La totalité des crédits alloués à travers différents mécanismes de soutien à l'emploi des jeunes a atteint 681 milliards de DA, a indiqué dimanche à Alger le Premier, ministre Abdelmalek Sellal.

M. Sellal qui intervenait à l'ouverture des assises de la micro-entreprise a précisé que les retards dans le remboursement des crédits ne représente que 19%, ajoutant que cette opération (de remboursement) se déroule selon les procédures bancaires conventionnelles .

Dans ce sens, le Premier ministre a relevé que ce qui est colporté au sujet du non remboursement de crédits sont "des rumeurs sans fondement et une insulte à des centaines de milliers d'Algériens qui travaillent et déploient des efforts pour gagner honnêtement leur vie".

Il a relevé en outre que les mécanismes ANSEJ et la CNAC ont permis de financer et de créer un grand nombre de PME ayant généré deux (02) millions de postes d'emploi, faisant observer que plus de 190.000 micro-entreprises ont été créées par des jeunes diplômés de l'université des centres de formation professionnelle.

Par ailleurs, M. Sellal a fait part de la disponibilité du gouvernement à améliorer les mécanismes actuels relatifs à la création des micro-entreprises et à l'entreprenariat chez les jeunes de même que leur accompagnement .

Le Premier ministre a affirmé en outre que "tout ce qui a été entrepris par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, également président du parti Front de libération nationale, va dans le sens de l'édification nationale et la préservation de la paix et de la stabilité de l'Algérie", appelant ainsi les jeunes "à préserver cet acquis".