Algérie: Campagne de don à Alger - Collecte de 1000 poches de sang par la Protection civile

La cérémonie d'hommage organisée en marge de la célébration de la Journée maghrébine et à laquelle ont pris part plusieurs cadres de la Protection civile de la wilaya d'Alger, a été caractérisée par l'invitation d'un groupe d'enfants malades, membres de l'association " Atfal Qamar" (Enfants de la lune), qui ont reçu un ensemble d'explications et d'actions de sensibilisation sur le rôle de la Protection civile de proximité et la prise en charge des catastrophes naturelles et autres, en sus de d'un hommage rendu aux retraités de ce corps.

A cette occasion, la Direction générale de la protection civile a mobilisé des moyens humains et matériels considérables pour les besoins de cette opération humanitaire dans de meilleures conditions, outre la mobilisation d'ambulances et outils médicaux.

Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah a affirmé samedi que l'opération de solidarité s'inscrivait dans le cadre des aides consenties aux personnes ayant besoin de cette matière vitale, à l'instar des malades hospitalisés et des victimes d'accidents de la route", avec pour objectif : la consécration de l'action humanitaire et de la solidarité au sein de la Protection civile en vue de venir en aide à ces personnes.

Alger — Plus de 1.000 poches de sang ont été collectées au niveau du siège de la Protection civile de la wilaya d'Alger (El-Harrach), et ce, dans la cadre de la célébration de la Journée maghrébine de la Protection civile, a indiqué le chargé de Communication de ce corps.

