Mali: Les institutions dans le noir

Au Mali, on connait désormais la date de la Conférence d'entente nationale, une grande réunion qui… Plus »

Au sein de la SDEM, où on cherche à tout prix à recouvrer « plusieurs milliers de francs CFA d'impayés », certains travailleurs n'hésitent pas à dénoncer la mauvaise foi de ces institutions et du service public mauvais payeurs.

L'Assemblée nationale du Mali fait partie des mauvais payeurs : entre 100 et 200 millions de francs CFA de factures non payées. C'est donc sans ménagement que les techniciens ont débarqué dans la cour de l'hémicycle pour interrompre brutalement la fourniture d'électricité. Des témoins ont vu des députés et travailleurs transpirer à grosses gouttes en cette période de canicule.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.