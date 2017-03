Partis de Yaoundé hier samedi, le président camerounais avec à ses côtés son épouse Chantal Biya, ont été accueillis en soirée à leur arrivée à l'aéroport militaire de Rome par les officiels italiens.

« A l'Aéroport, le Couple Présidentiel Camerounais a eu droit à un avant-goût du dispositif protocolaire que la Présidence Italienne s'apprête à mobiliser lors de la cérémonie officielle de son accueil, le lundi 20 mars 2017, au Palais du Quirinale (Présidence de la République Italienne) : une haie d'honneur des militaires de l'armée de l'air italienne alignés le long du tapis rouge déroulé pour la circonstance et les fameux Carabinieri italiens habillés en tenue d'apparat qui rappelle la splendeur de l'époque romaine » peut-on lire dans un article publié sur le site Internet officiel de la présidence de la République du Cameroun.

Toujours selon la même source, le Président Paul BIYA et son Epouse ont ensuite salué les membres de la Suite Officielle composée des Ministres Le Jeune MBELLA MBELLA (Relations Extérieures), Louis Paul MOTAZE (Economie, Planification et Aménagement du Territoire), Emmanuel NGANOU DJOUMESSI (Travaux Publics), Jacques FAME NDONGO (Enseignement Supérieur), HAMADOU MOUSTAPHA (Chargé de Mission à la Présidence de la République), MENGOT Victor ARREY-NKONGHO (Chargé de Mission à la Présidence de la République), Paul ELUNG CHE (Délégué auprès du Ministre des Finances chargé du Budget), Joseph LE (Directeur Adjoint du Cabinet Civil) et des Conseillers Spéciaux Luc SINDJOUN et Joseph FOUDA.

C'est sous un bain de foule de nombreux camerounais vivant en Italie, France, Grande Bretagne, Allemagne que le couple présidentiel a pris ses quartiers à l'hôtel Rome Cavalieri Waldorf Astroria en plein cœur de la capitale italienne. Ils sont tous des membres et sympathisants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC).

Le Président Paul BIYA débute officiellement sa Visite d'Etat en Italie, lundi 20 mars 2017, par un entretien en tête-à-tête avec le Président Sergio MATARELLA, au Palais du Quirinale.

La visite d'Etat de Paul Biya en Italie fait suite à celle de même niveau effectuée il y a un an, du 17 au 20 mars 2016 à Yaoundé par le président italien Sergio Mattarella. On se souvient qu'au cours des leurs échanges, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violents, qui menacent la stabilité et la sécurité internationales. Ils se sont accordés sur l'importance d'une coopération entre les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme dans ses différents théâtres.

L'Italie, pays qui accueille quelque 12 000 Camerounais dont près de 4 000 étudiants, devrait permettre de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre Rome et Yaoundé que les deux parties qualifient d'exemplaire et de mutuellement bénéfique.