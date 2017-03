C'est vraiment osé de demander à quelqu'un de scier la branche sur laquelle il est assis. Dans ce cas de figure, et la politique étant parfois un jeu d'intérêts, l'on peut comprendre pourquoi ces sénateurs ont osé "froisser" leur mentor de président, pour la sauvegarde de leurs intérêts. En tout cas, l'opposition et certaines organisations de la société civile ont applaudi ce rejet de la loi.

Annoncé depuis près d'un an, ce projet de réforme de la Constitution n'avait de cesse de provoquer des remous sociaux. Si l'opposition réunie au sein du Forum national pour l'unité de la démocratie (FNUD) ne la voyait pas d'un bon œil, bien qu'elle devait permettre de réduire un certain nombre d'institutions pour le moins budgétivores et pas trop utiles au bon fonctionnement de la démocratie dans nos pays, cette révision était une manière pour le président Abdel Aziz de jauger son emprise sur les institutions-clés de l'Etat.

