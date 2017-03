Algérie: Pharmacie - Deux accords portant sur l'octroi de crédits bancaires et l'intégration professionnelle

Abordant l'industrie pharmaceutique, M. Belambri a souligné l'importance de rationaliser l'importation des médicaments, d'encourager l'industrie locale et d'améliorer la distribution, mettant en exergue, à ce propos, la détermination des pharmaciens privés à "s'impliquer dans le secteur de l'industrie pharmaceutique à travers la création de petites unités contribuant par là même à encourager la production locale et satisfaire les besoins de citoyens en médicament".

Pour sa part, le président du SNAPO a salué l'aide reçue par le syndicat de la part de la BLD et de l'ANEM, et qui contribuera à, poursuit M. Chalal au " développement du secteur de la pharmacie à même de contribuer au service du patient". Ceci permettra de "créer plus de 2.000 postes d'emploi dans les pharmacies privées", a encore précisé M.Chalal.

En outre, le 2ème accord vise, à " aider les jeunes chômeurs, formés dans des spécialités en lien avec la pharmacie, en vue de les intégrer dans un milieu professionnel à même de leur permettre de bénéficier d'un poste d'emploi soutenu d'une part, et d'accorder à ces même jeunes des opportunités de formation dans le cadre de nouveaux métiers, d'autre part", a encore indiqué M. Chalal qui a qualifié cette opération d'"exemplaire", d'autant plus que 450 jeunes au niveau de la wilaya d'Alger en bénéficieront comme première étape, dans l'attente de son élargissement aux autres wilayas à l'avenir.

