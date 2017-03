Algérie: Sortie en avril d'un nouveau CD de Lounis Ait Menguellet

Alger — Le parolier et interprète de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet, a annoncé samedi à Alger la sortie fin avril de son prochain album à l'occasion de ses cinquante ans de carrière.

Trois ans après la sortie de son dernier album "Isefra" (Poèmes), Lounis Ait Menguellet a expliqué au cours d'une conférence que cet opus auquel a contribué son fils Djaâfar comprend de nouvelles chansons et compositions.

L'album dont le titre n'a pas été dévoilé est composé de sept chansons dont "Tudert ni" (Une certaine vie), dans laquelle il rend hommage à son public dont il se dit être "redevable" et qui l'a soutenu durant toute sa carrière artistique entamée à la fin des années 1960.

Interrogé sur le Prix Nobel de littérature 2016 décerné à l'artiste américain, Bob Dylan dont il a repris en kabyle la célèbre "Blow' in the Wind", Menguellet dira que cette distinction était une reconnaissance à la chanson et au texte.

En réponse à une autre question sur l'officialisation de tamazight, langue nationale et officielle, le parolier qui a composé nombreux textes en kabyle, considère que cette consécration était une "victoire pour tous les Algériens".

Tamazight a été promu langue nationale officielle dans la Constitution amendée de 2016. Retiré de la scène artistique pendant deux ans pour des raisons de santé, Lounis Ait Menguellet a marqué son retour en juin 2015 par une tournée nationale pour promouvoir son album "Isefra", sorti une année plus tôt.

Parolier et auteur d'une vingtaine d'albums dont "Tawriqt tacebhant (La page blanche 2010)", Ait Menguellet est réputé pour ses textes corsés et élaborés, faisant de lui un des artistes les plus populaires.

Lounis Ait Menguellet anime vendredi à Alger un gala à la coupole Mohamed Boudiaf.