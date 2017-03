Congo-Kinshasa: Rassemblement - Bruno Tshibala appelle au «respect des fondamentaux de Genval»

Bruno Tshibala, porte-parole du Rassemblement et membre du conseil de sages de ce regroupement - aile Olenghankoy, lors d'un point de presse animée samedi 18 mars à Kinshasa, s'est félicité de la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dans la crise qui secoue cette plateforme de l'opposition. Il a appelé les uns et les autres au respect des «fondamentaux de la rencontre de Genval» pour absorber la crise née de la restructuration du Rassemblement après la disparition d'Etienne Tshisekedi.

«Nous sommes pour le respect des fondamentaux de Genval», a affirmé Bruno Tshibala, faisant allusion au conclave qui a donné naissance au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Selon lui, les participants avaient signé un «pacte autour de Tshisekedi. Et ce pacte prévoyait qu'il ait deux organes [du rassemblement]: le conseil des sages et la coordination des actions. On ne peut pas, avant que Tshisekedi [Etienne dont le corps se trouve toujours à Bruxelles depuis le 1er février] soit enterré, changer ça!»

Cette disparition a occasionné une crise leadership au sein de la plate-forme. Félix Tshisekedi (UDPS) et Pierre Lumbi (G7) ont été élus jeudi 2 mars président du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement et président du conseil des sages de cette même plateforme. Ce qui n'a pas plu à quelques cadres du Rassemblement, qui ont désigné de leur côté Joseph Olenghankoy comme président du conseil des sages.

Bruno Tshibala s'est dit toutefois favorable à la restructuration du regroupement, mais à deux conditions: «la première chose, c'est l'enterrement du président [Etienne Tshisekedi] et la deuxième chose, c'est l'adoption du règlement intérieur».