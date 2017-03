Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Les partis politiques et la police appelés à collaborer en matière d'organisation des manifestations

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

«Les partis politiques et les organisations de la société civile doivent nous informer lorsqu'ils veulent organiser une activité publique. Et nous à notre niveau, nous allons nous réunir et aller contacter l'autorité politico-administrative et le commandant de la police pour l'encadrement de la manifestation», a-t-il indiqué.

Le secrétaire exécutif du comité de pilotage de l'Observatoire pour l'exercice des libertés publiques, Me King Mushilanama, appelle les partis politiques et la Police nationale congolaise (PNC) à collaborer en matière d'organisation des manifestations publiques.

