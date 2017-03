Algérie: Le pays n'abandonnera pas les dossiers réclamés à la partie française

El Bayadh — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, samedi à El Bayadh, que "l'Algérie ne se taira pas et n'abandonnera pas les dossiers réclamés à la partie française dont celui de la récupération des crânes de résistants algériens pour les inhumer en Algérie".

Le ministre a fait savoir, lors d'une conférence de presse animée en marge de sa visite dans la wilaya pour présider les festivités officielles marquant le 55ème anniversaire de la fête de la Victoire, que l'affaire de la récupération de restes des corps et ossements de révolutionnaires algériens se trouvant en France est gelée jusqu'à la fin des élections présidentielles françaises afin d'"éviter des manipulations du dossier par des hommes politiques français".

M. Zitouni a indiqué qu'une commission mixte algéro-française a été constituée pour débattre de dossiers sérieux entre les deux parties dont ceux des archives, des indemnités spécifiques au Sud algérien suite aux essais nucléaires et des disparus.

Il a affirmé, dans ce sens, que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour obtenir ses revendications auprès de la partie française, soulignant que la représentation diplomatique algérienne en France suit ces dossiers en coordination avec les ministères des Moudjahidine et des Affaires étrangères.

D'autre part, le ministre a appelé les Algériens à la participation à l'écriture de l'histoire de l'Algérie avec de plumes crédibles et à œuvrer pour faire connaitre l'histoire et la transmettre aux générations, tout en soulignant que le 19 mars est une importante halte historique dans l'histoire de l'Algérie.

Dans le même sillage, il a indiqué que la baptisation de différents édifices et structures aux noms des chouhada et de moudjahidine est en soi une reconnaissance de leurs sacrifices pour l'Algérie. Lors d'une émission à la radio d'El Bayadh, Tayeb Zitouni a déclaré qu'il a été procédé, jusqu'au mois de novembre 2016, à la collecte de 16.000 heures de témoignages vivants et minutieux en lien avec la glorieuse révolution, ajoutant que l'opération se poursuit.

En outre, il a annoncé le démarrage d'une chaine de télévision dédiée à l'Histoire de l'Algérie et à la Glorieuse révolution, dénommée la chaine de mémoire ou la chaine d'histoire, faisant savoir que ses programmes sont en cours d'expérimentation sur le site Youtube.

Le seul problème qui se pose au démarrage de cette chaine actuellement est financier, a-t-il ajouté. D'autre part, le ministre a appelé les Algériens et Algériennes à la participation en masse aux prochaines législatives pour exprimer leurs voix et choisir leurs candidats, considérant l'acte de voter comme devoir pour l'amour de l'Algérie et de ses martyrs.

Le ministre a procédé, à la faveur de sa visite dans la wilaya, à la baptisation de plusieurs édifices aux noms de chouhada dont notamment une unité de la protection civile au nom du chahid Boulefaa M'hamed et la cité 690 logements au nom des frères martyrs "Sallaa", ainsi que nombre de structures au sein du centre universitaire, à savoir la bibliothèque principale au nom du Docteur Boukhelfa Nour El Houda.

Le ministre a effectué également une visite aux moudjahidine convalescents Tedj Ramdane et Bakhiti Abdelkader.

Il présidera, dimanche à El Bayadh, les festivités officielles célébrant la fête de la victoire, qui seront marquées par l'organisation d'une conférence et d'une exposition et le recueillement à la mémoire des chouhada au cimetière d'El Bayadh.