Algérie: Le Président Bouteflika appelle le peuple algérien à faire preuve de vigilance pour préserver les acquis du pays

El Bayadh — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé dimanche le peuple algérien à "faire preuve de vigilance" pour préserver les acquis du pays et garantir leur pérennité.

"Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire preuve de vigilance pour profiter des résultats des réformes, préserver nos acquis et garantir leur pérennité de façon à permettre au citoyen de vivre librement dans le cadre de la démocratie", a écrit le Président Bouteflika dans un message à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars), lu en son nom par le Conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi.

Cette démocratie "favorise l'émergence de compétences porteuses de réussite et de prospérité à la Nation et permet à nos enfants de s'enorgueillir des réalisations et acquis obtenus dans un climat de paix et de sécurité", a souligné le chef de l'Etat.

"Une paix et une sécurité retrouvées et préservées grâce aux sacrifices et à la maturité du peuple, et à sa tête les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), des forces de sécurité, gendarmerie et sûreté nationale, qui veillent à la sécurité du pays et des citoyens", a ajouté le Président Bouteflika.

"A cette occasion, nous leur réitérons tous, officiers, sous-officiers, soldats ou éléments, notre reconnaissance et notre gratitude et nous nous inclinons avec respect et considération à la mémoire des martyrs du devoir national", a conclu le président de la République.