Algérie: Tamanrasset - 22 artistes au 3ème salon de la calligraphie et l'architecture au pays

Tamanrasset — Vingt deux artistes prennent part à la 3ème édition du salon de la calligraphie et de l'architecture en Algérie, dont le coup d'envoi a été donné dimanche à Tamanrasset.

Les participants, représentant les wilayas d'Ouargla, El-Oued, Mostaganem et Chlef, auront, durant les trois jours de ce salon, à mettre en exergue, à travers des oeuvres artistiques, l'importance de la calligraphie, l'architecture et le caractère Tifinagh dans le bâti local.

Entre-autres communications prévues lors dans le cadre du salon dédié cette année à "l'harmonie entre la lettre et l'architecture, l'exposé de l'universitaire hamza Boukhelda Hamza pour qui la calligraphie arabe est un signe de la culture Arabo-maghrébine qu'il s'emploie à promouvoir et hisser comme socle à la renaissance arabe et le territoire maghrébin.

"L'harmonie entre le bâtiment et l'environnement et l'architecture traduit la synergie recherchée par l'architecte dans la conception et la création", a estimé M. Boukhelda, dans ce contexte.

L'artiste Abdallah Boutani de Tamanrasset a, de son coté, indiqué à l'APS que Tamazight et ses signes en Tifinagh a également une relation avec l'architecture, au regard de la symbolique civilisationnelle et culturelle de ses caractères, véhiculée à travers différentes formes géométriques.