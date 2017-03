Cameroun: Inorie Fotso adulée au Sénégal !

En fait, de part une envie commune de vivre ensemble, les Sénégalais entretiennent une très longue tradition d'hospitalité :ils aiment que l'étranger puisse se sentir comme chez lui, une des raisons qui a poussé Inorie FOTSO à prendre la décision d'y investir dans de l'immobilier, et elle semble prête à franchir le pas ... en s'entretenant avec certains agents immobiliers et en visitant certains sites dakarois en bordures de la mer, Inorie est très enthousiaste de suivre les pas de son père dans les affaires. On espère que la réussite sera au rendez-vous et surtout que selon certaines indiscrétions, celui qui fait battre son cœur est un Sénégalais.

La lionne indomptable du show Biz et fille du milliardaire camerounais Victor Foto a passé un séjour inoubliable au pays de la teranga au début du mois de mars 2017. Les 6 jours passés à Dakar n'étaient pas de tout repos pour elle: dîners d'affaires, rencontre avec les fans, shooting photos, sollicitation de la presse, et collaboration artistique.

