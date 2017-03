Cameroun: Pouvons nous vivre dans une société où les insultes semblent tout à fait banales !

Pouvons nous vivre dans une société où insulter semblent tout à fait banales, nôtre société est infectée alors pourquoi ne pas songer à en faire un métier, voyez vous beaucoup en ont déjà fait leur métier sans salaire sur les réseaux sociaux.

Il vous suffit juste de leur donner un sujet tout les matins, et là, Ils traquent toutes les personnes vulnérables et ils en font leurs choux gras en vous insultant en bandes organisées , les insultes finissent par se banaliser au point ou les sites pour dénigrer ,calomnier et detruire se créer comme des petits pains.

Et tout cela simplement parce que les gens ont compris que les Camerounais en sont FRILLANT, Ils en raffolent et le nombre de vues bât toutes les audiences. Ils insultent sans raisons et sans savoir pourquoi, pendant des semaines et des mois successifs sans se fatiguer. Ils prennent beaucoup de plaisir à le faire.

Un vrai défouloir, voilà ce que c'est devenu.

Il faudrait au Cameroun que l'on pense à créer un grand centre international de formation sur le KONGOSSA, c'est un sujet qui passionne beaucoup de Camerounais ici et ailleurs.

Le sujet sera comment former toutes les personnes désireuses de devenir célèbres avec les INSULTES. Comment former toutes les personnes désireuses de nuire dans le but de détruire une réputation avec de la manipulation...

-Comment être foncièrement mauvais et méchant gratuitement...

-Comment entretenir la méchanceté...

-Comment dénigrer un sujet dans le but de le détruire. ..

-Comment rabaisser pour se valoriser et se mettre en avant...

-Comment cultiver la haine gratuitement ...

Le but de cette formation est de leur faire prendre conscience qu'en les aidant à savoir comment se mettre des limites pour devenir courtois.

-Comment éviter de sombrer dans la haine de l'autre, la méchanceté gratuite , l'envie...

-Comment surmonter la haine...

-Comment se valoriser sur la toile...

-Comment se mettre en valeur sans insulter...

-Comment se faire aimer sans inciter à la haine...

-Comment avoir des relations harmonieuses avec les uns et les autres sans toute fois avoir recours à l'esprit de division et de jalousie...

-Comment être visible sans se ridiculiser...

-Comment devenir célèbre positivement...

-Comment avoir l'estime de soi-même...

-Comment éviter d'utiliser les autres uniquement pour exister...

-Comment plaire sans avoir à se rabaisser...

-Comment réussir sans vendre son âme au diable...

-Comment aimer sans calcul...

-Comment évoluer dans une harmonie naturelle sans avoir à l'esprit de tuer tout le monde sur son passage pour arriver a ces fins...

- Comment aimer et valoriser son prochain...

- Comment s'épanouir ensemble sans éprouver d'esprit d'égoïste et de haine...

Tout le monde constate que les comerages (appelé kongossa) font des ravages dans notre milieux. C'est tout ce qui cartonne en ce moment sur la toile, c'est terrifiant.

Toutes les personnes desirant devenir célèbre s'en servent. On n'arrive plus à communiquer autrement. C'est le seul sujet qui bat toutes les audiences dans nos milieux, partout que ce soit ici à Paris ou même ailleurs. Il serait peut étre grand temps que les illuminés pensent à ouvrir un grand centre de formation dans le but d'exploiter positivement ce qui aujourd'hui pourrait être considéré comme un talent par certains, afin de limiter les dégâts et la casse dans le but de valoriser positivement ce sujet qui passionne nos frères et soeurs, ce serait une premiere sait on jamais.

Il y a toujours un début a tout. Réfléchissons

ensemble comment exploiter cette énergie que nos frères et soeurs dépensent dans toute sortes de commérages. Il vous suffit simplement d'énerver quelqu'un, c'est un direct tout de suite sur facebook et les règlements de comptes sur les réseaux sociaux.

Les conséquences sont terribles et croyez moi ce n'est qu'un début.

Quand on observe certains Camerounais en particulier et certains Africains en général, leurs comportements à l'étranger et même au pays, nous donnes la nette impression qu'ils sont tous diplômés d'une grande école de formation de commérages (kongossa ) d'intrigues, de commérages , de manipulations et de destructions.

C'est extraordinairement incroyable ..

Il faut faire quelque chose!!... On peut comprendre que la plupart n'arrive pas à s'en sortir, mais de là à aller aussi loin.. On se pose la question?, est ce pour autant une raison pour devenir aussi méchant!!!!!...?