Algérie: Des Officiers de la protection civile formés à la gestion des accidents à l'intérieur des tunnels

Medea — Une formation accélérée consacrée à la sécurité à l'intérieur des tunnels ferroviaires électrifiés et autoroutiers, se tient du 19 au 23 mars courant, à l'unité d'intervention secondaire de la protection civile d'Ouzera, à l'est de Médéa, dans le cadre de la coopération algéro-française.

Initiée à la faveur du fonds de solidarité prioritaire (FSP), en vigueur depuis 2008, cette formation est destinée à renforcer les échanges d'expériences bilatérales entre l'Algérie et la France en matière de prévention et de sécurité dans ce type d'infrastructure, a indiqué à l'APS, le chef de projet de ce fonds de solidarité, Olivier Surrin, commandant de la brigade des sapeurs pompiers de Paris.

Cette formation, à la quelle prennent part une vingtaine d'officiers de prévention, issus de treize wilayas du pays, permettra, d'après cet officier, d'atteindre un niveau très élevé en matière de prévention et de retour d'expérience entre les deux pays.

Il a ajouté que l'organisation de ce stage de perfectionnement vise à partager l'expérience acquise, suite notamment à l'incendie, en mars 1999, dans le tunnel du Mont-Blanc, qui a fait 39 morts, pour que ce type de catastrophe ne se produise pas ailleurs, a-t-il souligné.

Le volet prévention et sécurité à l'intérieur des tunnels ferroviaires et autoroutier est d'une importance primordiale, eu égard au nombre croissant ce type d'ouvrage et l'évolution du trafic routier, a indiqué, pour sa part, le sous directeur de la formation à la direction générale de la protection civile, le lieutenant colonel, Ali Gharbi.

La formation va s'articuler sur deux axes d'intervention essentiels, à savoir le cadre réglementaire et les installations techniques, ainsi que la doctrine opérationnelle appliquée en cas d'accident, a précisé l'un des instructeurs des sapeurs pompiers de Paris.

L'objectif est de bien maîtriser, selon cet instructeur, les aspects relatifs à la réglementation en vigueur et les moyens de sécurité et de secours mis en place, de savoir, ensuite, comment intervenir et les moyens à déplorer afin d'éviter d'éventuelles pertes humaines, a-t-il expliqué.