Algérie: Installation de deux réseaux pour la surveillance des habitats marins à l'Ile de Rachegoune

Une semaine plus tôt à Alger, les Faucons du Rail club du Kadiogo (RCK) étaient tombés (2-0)… Plus »

En plus d'être un site d'une biodiversité remarquable, l'île de Rachegoune, appelée aussi "Ras Achegoun" ou encore "Layella" a une grande valeur historique constituant autrefois un lieu de transit et de séjour pour les commerçants phéniciens. Des ruines et pièces de monnaie trouvées sur les berges de la Tafna et sur l'île de Rachegoune témoignent également de la présence romaine sur les lieux. Des fouilles archéologiques ont prouvé l'existence d'une installation punique, a-t-on souligné. .

Le classement de l'Ile n'est pour l'instant qu'un projet, a noté M. Benabdi ajoutant que plusieurs menaces pèsent sur ce site riche en biodiversité et très fragile, notamment la pollution et la surexploitation de ses ressources halieutiques.

Un état zéro de l'herbier de Posidonie et du coralligène a été établi par une équipe de scientifiques et remis aux initiateurs du projet, pour notamment poursuivre la surveillance une fois l'Ile classée, a-t-il encore fait savoir .

Oran — Deux réseaux pour la surveillance des habitats marins ont été installés à l'Ile de Rachegoune, située à 8 kilomètres du port de pêche de Béni-Saf (Ain Temouchent), a-t-on appris auprès de l'expert en biologie marine qui a participé à ce projet, Mouloud Benabdi, Il s'agit de réseaux qui visent à surveiller l'évolution de deux espèces végétales marines, l'herbier de Posidonie et coralligène, considérés comme des habitats clés dans cette île, a-t-il indiqué ajoutant que cette action s'intègre dans le cadre de la mise en oeuvre des Plans d'actions pour la conservation des habitats, initié par le ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.