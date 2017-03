Algérie: L'Etat a affecté un "important" budget pour le renforcement des moyens de la formation des ressources humaines

Une semaine plus tôt à Alger, les Faucons du Rail club du Kadiogo (RCK) étaient tombés (2-0)… Plus »

Dans ce cadre, le ministre a mis l'accent sur la volonté du gouvernement pour la prise en charge de la formation des ressources humaines nécessaires pour une bonne marche des entreprises économiques et à garantir la modernisation du mécanisme de la formation tout entière avec l'intégration des technologies adaptées pour un enseignement et une formation moderne ainsi que l'adoption des méthodes d'ingénierie pédagogiques innovées selon des normes universelles.

D'autre part, M. Mebarki a estimé que les TIC, les services de la téléphonie et l'économie numérique représentaient "une source pour une croissance économique considérable non exploitable à ce jour", mettant l'accent sur le travail qui s'effectue progressivement à la base d'une stratégie convenable pour la formation des ressources humaines qualifiées capables de contribuer au développement des entreprises économiques dans ce domaine vital.

Le ministre a indiqué également que la formation professionnelle tendait principalement à une amélioration "durable" de l'activité de la formation et de la qualification des ressources humaines conformément aux développements technologiques en vue de faire face aux fluctuations économiques et de répondre efficacement aux besoins urgents et prioritaires.

Dans le même contexte, M. Mebarki a souligné les potentialités mobilisées en vue de la préparation des jeunes en leur offrant les qualifications et compétences requises afin de les intégrer dans le monde du travail ainsi que la création d'activités économiques sur la base des programmes et dispositifs favorisant la création d'activités génératrices de richesse.

Le ministre qui intervenait lors des travaux des assises nationales sur les micro-entreprises, a indiqué que l'Etat avait consacré un "important" budget au renforcement des potentialités humaines et matérielles nécessaires pour la formation de la ressource humaine qualifiée, notamment dans les secteurs prioritaires dont ceux de l'industrie, de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des TIC et d'autres secteurs stratégiques.

