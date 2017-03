Algérie: Nora Sari présente son dernier roman "Constantine l'exil et la guerre"

Constantine — L'écrivaine et romancière Nora Sari a présenté samedi à Constantine son dernier roman "Constantine l'exil et la guerre", lors d'une vente dédicace organisée à la librairie Média-plus de Constantine.

Paru aux éditions Casbah, ce livre relate l'histoire d'une adolescente et de sa famille arrachées à leurs villes natales, Cherchell et Alger, pour s'installer une décennie durant à Constantine, où le père enseignant fut muté de 1953 à 1963.

Ces années d'exil et de braise seront marquées par la découverte d'une société différente et les liens affectifs et amicaux tissés dans la ville des ponts, mais ces années seront surtout à jamais marquées par la guerre de Libération nationale qui constituera la toile de fond de ce livre et pour laquelle elle citera quelques faits d'armes qui se sont passés aussi bien à Constantine qu'à Cherchell .

Composé de 72 nouvelles, ce deuxième volet de ses récits autobiographiques s'ouvre sur l'arrivée de la famille Sari à Constantine, un soir d'hiver 1954 pour se refermer 520 pages plus tard, sur l'indépendance du pays et la liesse populaire d'un certain 5 juillet 1962.

L'écrivaine a indiqué à l'APS qu'à travers ce livre, elle a tenu à "rendre hommage " à la ville de son adolescence où elle a découvert l'amour de la littérature à travers le lycée Laveran, actuellement lycée El Houria.

"Il me tenait à cœur de raconter cette belle tranche de ma vie et de faire découvrir aux lecteurs Constantine de l'époque et son art de vivre", a-t-elle soutenu. Elle a, dans ce contexte révélé qu'elle allait bientôt entamer l'écriture du troisième tome de sa saga familiale qui portera sur l'insurrection et la déportation de la tribu des Berakna.

Professeur de français en retraite, Nora Sari a publié de nombreux articles culturels, littéraires et historiques, dans la presse quotidienne et dans des revues spécialisées. "Constantine l'exil et la guerre" et le deuxième roman de l'auteure, et fait suite à "Un concert à Cherchell", paru en 2014 aux éditions Casbah-éditions.