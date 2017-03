A son actif également, au moins 16 disques d'or et 3 disques de platine. Ce qu'aucun artiste ou groupe d'artiste africain n'a encore jamais réussi. 20 ans après leur baptême de feu, la magie continue avec A'salfo, Manadja, Tino et Goudé, qui viennent de mettre sur le marché musical un single intitulé « Ya Foye », un titre dansant qui exhorte à l'optimisme, face aux vicissitudes de la vie.

Le diplomate a aussi rassuré Magic System du soutien de l'ambassade pour cette tournée qui débutera en juillet prochain. Responsable Musiques Afriques et Caraïbes en créations Département Echanges et Coopérations Artistiques de l'Institut Français, Mme Valérie Thfoin a rappelé que l'institution qu'elle représente est un partenaire historique du groupe originaire de Marcory Anoumabo.

Elle a aussi rappelé la merveilleuse et longue histoire d'amour qui existe entre RFI et le groupe musical ivoirien. Premier conseiller de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en France, M. Vacaba Diaby a félicité les quatre « gaou » pour leur cohésion, leur professionnalisme et leur constance en 20 ans de carrière.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.