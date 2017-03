Algérie: Le Président Bouteflika invite les Algériens à être les artisans des événements et des réussites et les bâtisseurs d'une Algérie forte

El Bayadh — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a exhorté, dimanche, les Algériens à être, à l'instar de leurs aïeux et ancêtres, les artisans des événements et des réussites, les bâtisseurs d'une Algérie forte et solide sur les plans économique et sécuritaire.

"En cette journée où nous nous remémorons les hauts faits de la Glorieuse révolution nationale et son triomphe sur le colonialisme abject, je vous exhorte encore une fois à être, à l'instar de vos aïeux et ancêtres, les artisans des événements et des réussites, les bâtisseurs d'une Algérie forte et solide sur les plans économique et sécuritaire, puissante et influente dans le concert des nations.

Une Algérie qui avance avec détermination en tête des pays en développement. Une Algérie garante de fierté, de dignité et de prospérité pour ses enfants", a souligné le président de la République dans un message à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars), lu en son nom par le Conseiller à la Présidence, Mohamed Ali Boughazi.

"Je voudrais vous rappeler les propos que j'ai tenus en 2009 : 'le devoir nous impose aujourd'hui de sortir de la qualification et de la classification des faits de l'Histoire comme simple circonstance sans dimensions ou d'évènements contingents échappant à toute causalité'", a conclu le président Bouteflika.