Ile Maurice: Nandanee Soornack - «J'ai été humiliée et persécutée»

Au départ, on a bien cru qu'il s'agissait d'une blague. Mais non. Alors que l'on tente de lui parler depuis deux ans, Nandanee Soornack, en personne, nous a contactés...

La patronne d'Airway Coffee, exilée à Parme, en Italie, depuis le 11 décembre 2014, nous a tout d'abord fait parvenir deux selfies. Elle nous suggère ainsi d'utiliser les photos pour illustrer des articles qui pourraient éventuellement parler d'elle... "Hello... here is a picture for your article on me".

Cerise sur la gâteau: elle nous a également fait parvenir un numéro de téléphone sur lequel on pouvait la contacter. Ce qui devait arriver arriva. Une prise de contact et quelques «darling» plus tard, Nandanee Soornack acceptait de se soumettre au jeu des questions-réponses. Avant de nous appeler une heure plus tard, comme convenu.

Au bout du fil, une voix pleine d'assurance nous dira, dans un savant cocktail mêlant la langue de Molière et celle de Shakespeare : «Je vais être honnête avec vous. J'ai consulté mes avocats et je ne vais pas répondre aux questions comme ça... »

Plus aucun doute dès lors. Nous avions la vraie Nandanee au bout du fil. Qui, en passant, réclame Rs 400 millions à l'État et au commissaire de police pour faute. «J'ai été humiliée et persécutée. Le gouvernement m'a causé beaucoup de tort. J'attends avec impatience ce moment où je pourrai me livrer à cœur ouvert», soutient-elle.

Ajoutant que c'est documents à l'appui qu'elle répondra à «toutes les questions des journalistes». Elle confie, dans la foulée, qu'elle organisera une conférence de presse à Milan, la semaine prochaine, aux côtés de ses hommes de loi.

Pourquoi ne pas le faire à Maurice? "I have other priorities dear... not now". Nandanee Soornack a promis de garder contact.

Et promis, de notre côté, on vous tient au courant si elle nous envoie d'autre selfies.