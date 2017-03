Djibouti: Interpellation du président de la Ligue djiboutienne des droits humains

A Djibouti, quatre membres du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD,… Plus »

Pour ses proches, le renvoi d'Omar Ali Ewado et maintenant son arrestation sont motivés par la même volonté : le faire taire. La Ligue des droits humains condamne et réclame sa libération immédiate.

Pas d'explications, pas plus qu'il y a deux semaines quand Omar Ali Ewado s'est vu signifier son renvoi de l'Education nationale. Mahdi Samireh Sougueh, l'un des vice-présidents de la Ligue des droits humains, attend toujours des explications officielles : « Nous n'avons pas reçu d'informations détaillées, mais la directrice de l'école lui a confirmé qu'il a été licencié et que son salaire a été suspendu.

Il a été emmené hier soir alors qu'il sortait de chez lui pour la prière. Sa fille Goumati Omar Ali était avec lui : « Quand il est sorti de la maison, une voiture occupée par quatre personnes s'est arrêtée devant lui, et ils l'ont emmené. Quand on a insisté pour monter avec lui, ils ont dit "c'est comme on veut, il n'y a pas de mandat d'arrêt et il est obligatoire qu'il vienne". »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.