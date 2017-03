Sénégal: Macky Sall entame par Berne une visite officielle en Suisse

Mercredi, le président Sall sera à Château de Penches, où il recevra une distinction honorifique, le titre de Docteur Honoris Causa de la "Geneva School of Diplomacy and International relations".

Le président de la République recevra Mark Dybul, le directeur général du Fonds mondial de la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme. L'audience sera suivie de la signature d'une convention relative aux "immunités et privilèges" accordés à l'organisation dirigée par M. Dybul.

Il quittera cette ville, lundi matin, après les honneurs militaires qui lui seront rendus, avant une réunion de travail suivie d'un point de presse. De Berne, Macky Sall se rendra ensuite à Genève, en passant par Lausanne, où il sera accueilli par Pierre-Yves Maillard, le président du conseil d'Etat du canton de Vaud, et quatre autres ministres, dont celui qui est chargé de l'Education et son collègue s'occupant de l'Economie.

A son arrivée à l'aéroport de Berne, Macky Sall a été accueilli par plusieurs personnalités sénégalaises, dont le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, son collègue chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et l'ambassadeur du Sénégal en Suisse, Coly Seck. Le président Sall est ensuite allé s'installer à l'hôtel Bellevue Palace, à Lohn, dans le sud-est de Berne.

Il est accompagné de plusieurs personnalités, dont son épouse Marième Faye Sall, le ministre-conseiller, président du conseil département de Koungheul (centre) et ancien directeur du Bureau international du travail, Assane Diop, l'ancienne ministre et ex-directrice de l'Organisation internationale pour les migrations, Ndioro Ndiaye.

