Sénégal: Une délégation du COS-PETROGAZ entame une visite en Grande-Bretagne

Dakar — Le secrétariat permanent du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) du Sénégal entame lundi une visite officielle de cinq jours en Grande-Bretagne, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

"Pendant les cinq jours que durera la visite, la délégation conduite par le secrétaire permanent du COS-PETROGAZ, Monsieur Ousmane Ndiaye, et accompagnée par Son Excellence Monsieur George Hodgson, ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, se verra présenter l'expertise britannique dans les secteurs pétrolier et gazier, à Londres, Manchester et Edinbourg", précise la même source dans un communiqué.

M. Ndiaye et ses collaborateurs se rendent dans ce pays "à l'invitation du gouvernement britannique", qui veut avoir avec le Sénégal un "partenariat" dans les domaines de la formation, du transfert de technologies, du savoir-faire en matière d'exploitation de ressources gazières et pétrolières, selon la même source.

Londres et Dakar veulent aussi travailler au "renforcement du cadre juridique et règlementaire du secteur des hydrocarbures au Sénégal".

"Au-delà des visites aux sièges respectifs des compagnies pétrolières impliquées dans le développement [des hydrocarbures] au Sénégal, à savoir Kosmos/BP et Cairn Energy, les responsables du COS-PETROGAZ auront également l'opportunité de rencontrer les acteurs majeurs du secteur financier britannique, lors d'un déjeuner de travail organisé par City UK [et] Standard Chartered", ajoute la même source.

Elle affirme que "les questions de gouvernance dans le secteur des hydrocarbures seront également abordées lors de rencontres avec le secrétariat international de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives et l'Université de Dundee".

"Le dernier volet de cette visite sera consacré à la formation dans le secteur des hydrocarbures. A ce titre, la délégation se rendra, entre autres lieux, à l'Imperial College de Londres, à l'Université de Manchester, à l'Université Heriot-Watt et au Forth Valley College, en Ecosse", poursuit-on.

Créé en 2016, le COS-PETROGAZ est chargé d'assister le président de la République et le gouvernement sénégalais dans "la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de développement de projets pétroliers et gaziers".