Les forces de sécurité nigérianes s'appuient encore plus sur des associations de chasseurs et de civils volontaires. Mais malgré la connaissance fine des territoires par ces groupe d'autodéfense, les ex-Boko Haram encore survivants restent infiltrés au cœur des populations.

Près de 15 attaques dans le Borno ont eu lieu depuis début 2017. Elles ont ciblé Maiduguri, la capitale de l'Etat et ses villages périphériques. Pour l'essentiel se furent des attentats à la bombe visant les populations civiles. Mais aussi des raids très agressifs sur les axes routiers et des villages isolés.

Ce dernier, ainsi qu'une femme et ses deux enfants ont été tués. Déclarée « terrassée et battue » par l'armée nigériane, la branche ouest-africaine de l'Etat islamique multiplie les attaques depuis ce début d'année 2017.

