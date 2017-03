Dans le cadre des préparatifs du Xème Congrès, le Bureau politique appelle à l'accroissement, après les rencontres régionales organisées à l'échelon national, du nombre des réunions des commissions émanant de la commission préparatoire, en vue de débattre des différentes propositions et des projets présentés dans la perspective de la tenue de la réunion de la Commission administrative et du Conseil national pour trancher à propos de la mouture finale des projets qui seront présentés au Congrès.

Le Bureau politique relève également avec fierté les missions accomplies par des membres dirigeants du parti lors de la Convention de l'Alliance progressiste tenue à Berlin et à l'issue de laquelle Habib El Malki, président de la Commission administrative de l'USFP, a été élu au sein du Comité directeur de cet organisme, au côté de personnalités socialistes de renom d'Europe et de bien d'autres pays.

Tout en saluant la décision prise dans le respect des dispositions constitutionnelles par S.M le Roi Mohammed VI en vue de sortir de l'impasse qui a caractérisé la formation d'une majorité gouvernementale, le Bureau politique félicite Dr Saâd-Eddine El Othmani chargé de former le nouveau gouvernement, exprime la volonté du parti à contribuer au succès de sa mission et souhaite par la même surmonter de manière positive les difficultés qu'a connues le processus de négociations.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.